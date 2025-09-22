Connect with us

Kerala

ജി എസ് ടി ഇളവ്; മില്‍മ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയും

നെയ്യ്, വെണ്ണ, പനീര്‍, ഐസ്‌ക്രീം തുടങ്ങി നൂറിലധികം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ കുറയും

Sep 22, 2025

Sep 22, 2025 12:03 am

തിരുവനന്തപുരം |  ജിഎസ്ടി ഇളവിന്റെ ഭാഗമയി ജനകീയ പാലുത്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറച്ച് മില്‍മ. നെയ്യ്, വെണ്ണ, പനീര്‍, ഐസ്‌ക്രീം തുടങ്ങി നൂറിലധികം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ കുറയും. നെയ്യ് ഒരു ലിറ്ററിന് 720 രൂപയില്‍ നിന്ന് 675 രൂപയാകും. 370 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന അര ലിറ്റര്‍ നെയ്യ് 25 രൂപ കുറവില്‍ 345 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

240 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന 400 ഗ്രാം വെണ്ണ 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഇനി മുതല്‍ 225 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. 500 ഗ്രാം പനീറിന്റെ വില 245 രൂപയില്‍ നിന്ന് 234 ആകും. അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്ന പനീറിന്റെ ജിഎസ്ടി പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കി.

മില്‍മ വാനില ഐസ്‌ക്രീമിന് 220 രൂപയായിരുന്ന ഒരു ലിറ്ററിന്റെ വില. ഇത് 196 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ജിഎസ്ടി നിരക്ക് 18 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമാക്കി കുറച്ചതിനാല്‍ 24 രൂപയുടെ കിഴിവ് ലഭ്യമാകുമെന്നും മില്‍മ ചെയര്‍മാന്‍ കെ.എസ്. മണി പറഞ്ഞു.

 

ജി എസ് ടി ഇളവ്; മില്‍മ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയും

