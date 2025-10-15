Connect with us

Uae

യു എ ഇയിൽ സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 500 ദിർഹം കടന്നു

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് ദുബൈയിൽ സ്വർണവില ആദ്യമായി റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ചത്.

Published

Oct 15, 2025 1:19 pm |

Last Updated

Oct 15, 2025 1:19 pm

ദുബൈ|യു എ ഇയിൽ സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 500 ദിർഹം കടന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് ദുബൈയിൽ സ്വർണവില ആദ്യമായി ഈ റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ചത്.
ദുബൈ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 502.5 ദിർഹമാണ് വില.

തിങ്കളാഴ്ച മാർക്കറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് 493.25 ദിർഹമായിരുന്നു. അതായത്, ഒരു ഗ്രാമിന് 9.25 ദിർഹത്തിന്റെ വർധനവാണിത്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മാർക്കറ്റ് തുറന്നപ്പോൾ ഗ്രാമിന് 8.5 ദിർഹം വർധിച്ച് 465.25 ദിർഹമായി. തിങ്കളാഴ്ച ഇത് 456.75 ദിർഹമായിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

യു എ ഇയിൽ സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 500 ദിർഹം കടന്നു

Uae

യു എ ഇയിൽ കനത്ത മഴ; പലയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ട്

Kerala

മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ കെപിസിസിയുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ പന്തല്‍ തകര്‍ന്നുവീണു; ആളപായമില്ല

Kerala

കുണ്ടറക്ക് പിന്നാലെ കടയ്ക്കലിലും സിപിഐയില്‍ തര്‍ക്കം; വിമതര്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നു

National

ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ അജ്ഞാതപ്പനി പടരുന്നു; 10 മരണം

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം; ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരന്‍ സ്‌ട്രോങ് റൂം പരിശോധനക്കായി വീണ്ടും സന്നിധാനത്തെത്തും

National

ട്രെയിന്‍ യാത്രക്കിടെ യുവതിയെ കത്തികാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ചു; പണവും മൊബൈലും കവര്‍ന്നു