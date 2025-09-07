Connect with us

Kerala

കാര്യവട്ടത്ത് മകനെ പിതാവ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി

ഉള്ളൂര്‍കോണം സ്വദേശി ഉല്ലാസ് (35) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍.

Published

Sep 07, 2025 11:47 am |

Last Updated

Sep 07, 2025 11:50 am

തിരുവനന്തപുരം | കാര്യവട്ടത്ത് മകനെ പിതാവ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. ഉള്ളൂര്‍കോണം സ്വദേശി ഉല്ലാസ് (35) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ പോത്തന്‍കോട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

മദ്യലഹരിക്കിടെയുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിനു പിന്നാലെയാണ് കൊലപാതകം.

