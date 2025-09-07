Kerala
കാര്യവട്ടത്ത് മകനെ പിതാവ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി
ഉള്ളൂര്കോണം സ്വദേശി ഉല്ലാസ് (35) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് കസ്റ്റഡിയില്.
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലും സ്വന്തമാക്കാന് വര്ഗീയ ശക്തികള് ശ്രമിക്കുന്നു: മുഖ്യമന്ത്രി
പെയിന്റ് ജോലിക്കിടെ വീണു പരുക്കേറ്റ അതിഥി തൊഴിലാളി മരിച്ചു
വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത്തിനെതിരെ കര്ശന നടപടി
ജി എസ് ടി പരിഷ്ക്കരണം: പരാതികള് പരിഹരിക്കാന് യോഗം വിളിച്ച് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി
യു എ ഇ സ്കൂളുകളില് ജങ്ക് ഫുഡ് നിരോധിച്ചു; വിദ്യാര്ഥികളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം
