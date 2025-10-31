Connect with us

Uae

ഷാർജയിൽ വ്യാപക സിവിൽ ഡിഫൻസ് സുരക്ഷാ പരിശോധന

തീ തടയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, അലാറം സംവിധാനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സുരക്ഷ, തീപ്പിടിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ശരിയായ സംഭരണം എന്നിവ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമാണ്.

Published

Oct 31, 2025 1:10 pm |

Last Updated

Oct 31, 2025 1:10 pm
ഷാർജ | സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും തീപിടിത്തങ്ങൾ തടയാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഷാർജ സിവിൽ ഡിഫൻസ് അതോറിറ്റി എമിറേറ്റിലെ വ്യാവസായിക, വാണിജ്യ മേഖലകളിലും റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങളിലും വ്യാപകമായ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. വെയർഹൗസുകൾ, മെയിന്റനൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, വാണിജ്യ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തതും അല്ലാത്തതുമായ പരിശോധനകളാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീമുകൾ നടത്തുന്നത്. തീ തടയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, അലാറം സംവിധാനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സുരക്ഷ, തീപ്പിടിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ശരിയായ സംഭരണം എന്നിവ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമാണ്.
അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തടയാനുള്ള മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ബ്രിഗേഡിയർ യൂസുഫ് ഉബൈദ് ബിൻ ഹർമൂൽ അൽ ശംസി പറഞ്ഞു. പരിശോധനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് വേഗത്തിലും കൃത്യതയിലും അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നു. സുരക്ഷയുടെയും സന്നദ്ധതയുടെയും സംസ്‌കാരം വളർത്തുന്നതിനായി വിവിധ സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പതിവ് ബോധവത്കരണ പരിപാടികളും വർക്്ഷോപ്പുകളും നടത്തുന്നുവെന്നും അൽ ശംസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സീ പ്ലെയിന്‍ പദ്ധതി; കേരളത്തില്‍ 48 റൂട്ടുകള്‍ക്ക് ഏവിയേഷന്‍ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി

National

പഞ്ചാബിൽ കെജരിവാളിന് താമസിക്കാൻ സർക്കാർ ചെലവിൽ 7 സ്റ്റാർ ബംഗ്ലാവ്; ആരോപണയുമായി ബിജെപി

Kerala

ജി സുധാകരന്‍ തികഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, വി ഡി സതീശന്‍ പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രഗത്ഭനായ നേതാവ്; പരസ്പരം പുകഴ്ത്തി നേതാക്കള്‍

National

ഒരു കോടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ; 50 ലക്ഷം പുതിയ കോൺഗ്രീറ്റ് വീടുകൾ; ബീഹാറിൽ എൻ ഡി എ പത്രിക പുറത്തിറക്കി

Uae

സായിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള വിപുലീകരണത്തിന് പദ്ധതിയിടുന്നു

Uae

ഷാർജയിൽ വ്യാപക സിവിൽ ഡിഫൻസ് സുരക്ഷാ പരിശോധന

Uae

യുഎഇ; അപേക്ഷകർക്ക് ഇനി ഇ-പാസ്‌പോർട്ട് മാത്രം