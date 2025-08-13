Connect with us

Kerala

കോട്ടയത്ത് സ്ഫോടക വസ്തു ദേഹത്ത് കെട്ടിവച്ച് പൊട്ടിച്ചു; ഗൃഹനാഥന്‍ വീട്ടുവളപ്പില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

കിണറ്റിലെ പാറപൊട്ടിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്‍ വയറ്റില്‍ കെട്ടിവച്ചു പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു

Published

Aug 13, 2025 11:55 am |

Last Updated

Aug 13, 2025 11:55 am

കോട്ടയം |  മണര്‍കാട് ഗൃഹനാഥനെ വീട്ടുവളപ്പില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. മണര്‍കാട് സ്വദേശി റജിമോന്‍ (60) ആണ് മരിച്ചത്. സ്ഫോടക വസ്തു വയറ്റില്‍ കെട്ടിവെച്ച ശേഷം ഇയാള്‍ പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു.

കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്നലെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഇയാള്‍ ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. രാത്രി 11.30 യോടെയാണ് വീടിന്റെ പറമ്പില്‍ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ടത്. കിണര്‍ പണികള്‍ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റെജിമോന്‍. കിണറ്റിലെ പാറപൊട്ടിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്‍ വയറ്റില്‍ കെട്ടിവച്ചു പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ആത്മഹത്യ എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സുരേഷ് ഗോപിക്കായി ഇനിയും വോട്ട് ചേര്‍ക്കും; അനധികൃത വോട്ടുകള്‍ കണ്ടെത്താനാകാത്ത എല്‍ഡിഎഫും യുഡിഎഫും കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചാകുന്നതാണ് നല്ലത്: കെ സുരേന്ദ്രന്‍

Kerala

തൃശൂരിലെ വോട്ടര്‍ പട്ടിക വിവാദം; പരാതിയുള്ളവര്‍ കോടതിയില്‍ പോകട്ടെയെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്ര ശേഖര്‍

Kerala

ചേതന്‍ കുമാര്‍ മീണ കോട്ടയം കലക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു

Kerala

കോട്ടയത്ത് സ്ഫോടക വസ്തു ദേഹത്ത് കെട്ടിവച്ച് പൊട്ടിച്ചു; ഗൃഹനാഥന്‍ വീട്ടുവളപ്പില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

National

വാര്‍ത്തയുടെ പേരില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് മേല്‍ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്താനാകില്ല; സുപ്രധാന നിരീക്ഷണവുമായി സുപ്രീം കോടതി

Kerala

ഒരു കിലോയിലധികം കഞ്ചാവുമായി കെ എസ് ആര്‍ ടി സി കണ്ടക്ടര്‍ പിടിയില്‍

National

പാകിസ്താനായി ചാരവ്യത്തി; ഡിആര്‍ഡിഒ ജീവനക്കാരന്‍ പിടിയില്‍