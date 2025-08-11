Connect with us

Kerala

വര്‍ക്കലയില്‍ മദ്യപിച്ചെത്തി സീനിയര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മര്‍ദ്ദിച്ചു; എക്‌സൈസ് പ്രിവന്റ്റ്റീവ് ഓഫീസര്‍ അറസ്റ്റില്‍

ജെസീന്‍ കൃത്യനിര്‍വഹണത്തില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണം.

Published

Aug 11, 2025 1:18 pm |

Last Updated

Aug 11, 2025 1:18 pm

തിരുവനന്തപുരം|വര്‍ക്കലയില്‍ മദ്യപിച്ചെത്തി സീനിയര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മര്‍ദ്ദിച്ച എക്‌സൈസ് പ്രിവന്റ്റ്റീവ് ഓഫീസര്‍ അറസ്റ്റില്‍. പ്രിവന്റിവ് ഓഫീസര്‍ ജെസീന്‍ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. എക്‌സൈസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ സൂര്യനാരായണന്റെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. ജെസീന്‍ മദ്യലഹരിയില്‍ ആയിരുന്നുവെന്ന് വര്‍ക്കല പോലീസ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇദ്ദേഹം വൈദ്യപരിശോധനക്ക് സമ്മതിച്ചില്ല. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവമുണ്ടായത്.

ജെസീന്‍ കൃത്യനിര്‍വഹണത്തില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണം. ജെസീന്‍ സൂര്യനാരായണന്റെ ക്യാബിനില്‍ കയറി അസഭ്യം വിളിക്കുകയും മര്‍ദ്ദിക്കുകയുമായിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കവിത എഴുതിയതെന്ന് വിനായകന്‍; വിവാദ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ നടനെ സൈബര്‍ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു

Kerala

നിര്‍ബന്ധിച്ച് ലഹരി നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് കുട്ടിയുടെ പുതിയ മൊഴി; മുത്തശ്ശിയുടെ ആണ്‍ സുഹൃത്തിനെ പോലീസ് വിട്ടയച്ചു

National

ഗൂഡല്ലൂരില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ തോട്ടം തൊഴിലാളി മരിച്ചു

Kerala

കോട്ടയത്ത് വീട് കുത്തി തുറന്ന് 50 പവൻ കവർന്നു; കേസെടുത്ത് പോലീസ്

National

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഓഫീസിലേക്കുള്ള മാര്‍ച്ച് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സമരം; രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

Kerala

ബലാത്സംഗ പരാതി; റാപ്പര്‍ വേടനെതിരെ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ്

Kerala

വര്‍ക്കലയില്‍ മദ്യപിച്ചെത്തി സീനിയര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മര്‍ദ്ദിച്ചു; എക്‌സൈസ് പ്രിവന്റ്റ്റീവ് ഓഫീസര്‍ അറസ്റ്റില്‍