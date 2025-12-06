Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീനില് കുടുങ്ങി ജീവനക്കാരി മരിച്ചു
മീനയുടെ സാരി മെഷീനില് കുരുങ്ങിയാണ് അപകടം. തലക്കേറ്റ പരുക്കാണ് മരണകാരണം.
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീനില് കുടുങ്ങി ജീവനക്കാരി മരിച്ചു. ചെറുകുന്നം സ്വദേശി മീനയാണ് മരിച്ചത്. തലക്കേറ്റ പരുക്കാണ് മരണകാരണം.
വര്ക്കലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പൂര്ണ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മീനയുടെ സാരി മെഷീനില് കുരുങ്ങിയാണ് അപകടം. മീന കഴിഞ്ഞ 20 വര്ഷമായി പൂര്ണ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സില് ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.
