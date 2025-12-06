Connect with us

Uae

ഹജ്ജ്, ഉംറ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടപ്പാക്കാൻ ഏകീകൃത പദ്ധതി

നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കി

Published

Dec 06, 2025 12:52 pm |

Last Updated

Dec 06, 2025 12:52 pm
അബൂദബി|ഹജ്ജ്, ഉംറ ക്യാമ്പയിനുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനായി ഇസ്്ലാമിക് അഫയേഴ്സ്, എൻഡോവ്മെന്റ‌്സ് ആൻഡ് സകാത്ത് ജനറൽ അതോറിറ്റി ഏകീകൃത പാക്കേജ് ആരംഭിച്ചു. അബൂദബി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഹജ്ജ്, ഉംറ മേഖലാ നേതാക്കൾക്കായുള്ള കസ്റ്റമർ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഹജ്ജ്, ഉംറ മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് സഹായകമാകുന്ന വേഗതയേറിയതും സംയോജിതവുമായ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.
ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി സഹകരിച്ചും ഉദ്യോഗസ്ഥ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയും സേവനം ലളിതമാക്കുകയും അംഗീകാരത്തിനുള്ള സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ലൈസൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനും നടപടിക്രമങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും സമയം ലാഭിക്കാനും പുതിയ പാക്കേജ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഹജ്ജ്, ഉംറ ക്യാമ്പയിനുകൾക്ക് അംഗീകാര സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നതിന്റെ വഴികൾ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പൊന്നാനിയിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമാണ റാക്കറ്റ് പിടിയിൽ

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീനില്‍ കുടുങ്ങി ജീവനക്കാരി മരിച്ചു

National

ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധി: വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾക്ക് പരിധി നിശ്ചയിച്ച് കേന്ദ്രം; കർശന നടപടിക്ക് നിർദേശം

Kerala

രാഹുലിനെ തൊട്ടുകളിച്ചാല്‍ കൊന്നുകളയും; നടി റിനി ആന്‍ ജോര്‍ജിന് ഭീഷണി

Kerala

മൈലക്കാട് ദേശീയപാത ഇടിഞ്ഞതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്‍എച്ച്എഐയ്ക്ക്; മന്ത്രി കെഎന്‍ ബാലഗോപാല്‍

Uae

ഹജ്ജ്, ഉംറ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടപ്പാക്കാൻ ഏകീകൃത പദ്ധതി

Uae

യു എ ഇ 4.8 ശതമാനം സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കും;റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ട് ലോക ബേങ്ക്