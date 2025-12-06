Connect with us

Uae

യു എ ഇ 4.8 ശതമാനം സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കും;റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ട് ലോക ബേങ്ക്

സഊദി അറേബ്യക്ക് 3.8 ശതമാനവും ബഹ്റൈന് 3.5 ശതമാനവും ഒമാന് 3.1 ശതമാനവും ഖത്തറിന് 2.8 ശതമാനവും കുവൈത്തിന് 2.7 ശതമാനവും വളർച്ചയാണ് റിപ്പോർട്ട് പ്രവചിക്കുന്നത്.

Published

Dec 06, 2025 12:30 pm |

Last Updated

Dec 06, 2025 12:30 pm

ദുബൈ|യു എ ഇ സാങ്കേതികവിദ്യ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, വൈവിധ്യവത്കരണം എന്നിവയിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതായി ലോകബേങ്ക് റിപ്പോർട്ട്. 2025ൽ യു എ ഇ സമ്പദ്്വ്യവസ്ഥ 4.8 ശതമാനം വളരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എണ്ണ, എണ്ണ ഇതര മേഖലകളിലെ സന്തുലിത പ്രകടനത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ രാജ്യം ശക്തമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുകയാണെന്ന് വാഷിംഗ്ടണിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

കയറ്റുമതി വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിലും ജി ഡി പിയിലേക്കുള്ള എണ്ണയിതര സംഭാവനകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും യു എ ഇയുടെ സ്ഥാനം ലോകബാങ്ക് എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാവി പുനർനിർമിക്കുന്നതിനായി മത്സരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ യു എ ഇയാണ് മുന്നിൽ. സഊദി അറേബ്യക്ക് 3.8 ശതമാനവും ബഹ്റൈന് 3.5 ശതമാനവും ഒമാന് 3.1 ശതമാനവും ഖത്തറിന് 2.8 ശതമാനവും കുവൈത്തിന് 2.7 ശതമാനവും വളർച്ചയാണ് റിപ്പോർട്ട് പ്രവചിക്കുന്നത്. 90 ശതമാനത്തിലധികം 5 ജി കവറേജും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റും നൽകുന്ന വിപുലമായ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശൃംഖലകളുടെ പിന്തുണയോടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുടനീളം ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം വേഗത്തിലായിട്ടുണ്ട്- റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

യു എ ഇ 4.8 ശതമാനം സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കും;റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ട് ലോക ബേങ്ക്

Kerala

രാഹുലിനെ പോലീസ് മനപ്പൂര്‍വ്വം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന വാദം ശരിയല്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

National

ഉമീദ് പോർട്ടൽ: വഖഫ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സമയപരിധി ഇന്ന് രാത്രി അവസാനിക്കും

Kerala

രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ സ്വയം സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വ പ്രഖ്യാപനം; ബി ജെ പി നേതാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ അമര്‍ഷം

National

ഉടമ ഉപേക്ഷിച്ച വളര്‍ത്തു നായയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ യുവതി മരിച്ചു

Kerala

കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയില്‍ യുവാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി

Kerala

കോട്ടയത്ത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ലോറിയില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി, സിലിണ്ടര്‍ കുത്തിത്തുറന്ന് തീകൊളുത്തി; യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം