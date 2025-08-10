Connect with us

Kerala

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പെരുമാറുന്നത് ബി ജെ പി ഭരണത്തിന്റെ അനുബന്ധം പോലെ: എം എ ബേബി

തൃശൂര്‍ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ ബി ജെ പി 30,000ലധികം വോട്ടുകള്‍ കൃത്രിമമായി ചേര്‍ത്തു

Published

Aug 10, 2025 5:41 pm |

Last Updated

Aug 10, 2025 5:41 pm

തൃശൂര്‍ | ബി ജെ പി ഭരണത്തിന്റെ അനുബന്ധം പോലെയാണ് രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പെരുമാറുന്നതെന്ന് സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി. തൃശൂരില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ അതിവേഗ പുനര്‍രൂപീകരണമായ സ്‌പെഷ്യല്‍ ഇന്റന്‍സീവ് റിവിഷന്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികളോട് ചര്‍ച്ച നടത്തണമായിരുന്നു. ഈ റിവിഷന്‍ വഴി മണ്ഡലത്തില്‍ രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചവരെ പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ക്കുകയും ചിലരെ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിവാക്കാനാണോ അതോ അര്‍ഹരെ ചേര്‍ക്കാനാണോ നടപടിയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കമ്മീഷനോട് ചോദിച്ചിരുന്നതായും ബേബി പറഞ്ഞു.

തൃശൂര്‍ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ ബി ജെ പി 30,000ലധികം വോട്ടുകള്‍ കൃത്രിമമായി ചേര്‍ത്തു. വ്യാജ മേല്‍വിലാസങ്ങളിലായി തൃശൂര്‍ നഗരത്തില്‍ വോട്ട് ചേര്‍ത്തു. ഇവര്‍ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളില്‍ വോട്ട് ചെയ്‌തെന്നും എം എ ബേബി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ ബ്ലോക്കിലെ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് നടത്തിയത്. വിഷയത്തില്‍ മറുപടി പറയണമെന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ എഴുതി തരണമെന്നാണ് മറുപടി.

ബി എല്‍ ഒമാരുള്‍പ്പടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം കഴിഞ്ഞദിവസം ഡല്‍ഹിയില്‍ കമ്മീഷന്‍ വിളിച്ചു. ബൂത്ത് പരിധിയില്‍ രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും താമസിച്ചതായി തെളിവുണ്ടെങ്കില്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ക്കാമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. നിലവില്‍ ആറുമാസമെങ്കിലും താമസിച്ചവരെയാണ് ചേര്‍ക്കാറുള്ളത്. ഇത് മാറ്റിയാണ് രണ്ടു ദിവസമാക്കുന്നത്. മറുഭാഗത്ത് ഭാഗത്ത് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഇന്റന്‍സീവ് റിവിഷന്‍വഴി കൂട്ടത്തോടെ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് അര്‍ഹരാരും പുറത്താവില്ലെന്ന് ഒടുവില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പറയുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പെരുമാറുന്നത് ബി ജെ പി ഭരണത്തിന്റെ അനുബന്ധം പോലെ: എം എ ബേബി

Kerala

മര്‍ദ്ദനത്തിനിരയായ കുട്ടിയെ സന്ദര്‍ശിച്ചു; അമ്മയെപ്പറ്റി അവളെഴുതിയ വരികള്‍ പങ്കുവച്ചു മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

Kerala

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ കാറില്‍ അപകട യാത്ര

National

പാഠപുസ്തകം തുറന്നു വച്ച് പരീക്ഷ: പുതിയ പരീക്ഷാ രീതിക്ക് സി ബി എസ് ഇ അംഗീകാരം നല്‍കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

International

വോട്ടര്‍പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേട്: ഇന്‍ഡ്യ സഖ്യത്തിലെ 300 എം പി നാളെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഓഫീസിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തും

Kerala

തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം അമിതവേഗതയിലെത്തിയ കാര്‍ ഫൂട്ട്പാത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി; അഞ്ചു പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

National

'വോട്ട്ചോരി ഡോട്ട് ഇന്‍' വെബ്സൈറ്റ്; ജനപിന്തുണ തേടി ക്യാമ്പെയ്ന് തുടക്കമിട്ടു രാഹുല്‍ ഗാന്ധി