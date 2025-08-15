Connect with us

Kerala

വയോധികയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍

കുന്നത്തൂര്‍ സ്വദേശി അനൂജ് (27)നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍.

Published

Aug 15, 2025 7:21 pm |

Last Updated

Aug 15, 2025 7:23 pm

കൊല്ലം | കൊല്ലത്ത് വയോധികയെ യുവാവ് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. 65കാരിയെയാണ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചത്.

സംഭവത്തില്‍ കുന്നത്തൂര്‍ സ്വദേശി അനൂജ് (27)നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതി ലഹരിക്ക് അടിമയാണെന്ന് കണ്ണനല്ലൂര്‍ പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയാണ് വയോധികയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. വീട്ടിലേക്കു പോകും വഴിയാണ് വയോധികക്കു നേരെ ലൈംഗികാക്രമണമുണ്ടായത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

നാഗാലന്‍ഡ് ഗവര്‍ണര്‍ എല്‍ ഗണേശന്‍ അന്തരിച്ചു

Kerala

രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന്‍ ഒന്നിക്കണം: ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തി

Kerala

രാജ്ഭവനിലെ അറ്റ് ഹോം പരിപാടി ബഹിഷ്‌കരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും

Kerala

വയോധികയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍

Kerala

കേരളത്തെ അപമാനിച്ച അനുരാഗ് ഠാക്കൂറും ബി ജെ പിയും മാപ്പുപറയണം: കെ സി വേണുഗോപാല്‍ എം പി

National

ബെംഗളൂരുവിൽ ഗ്യാസ് സിലിൻഡർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പത്ത് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു; 12 പേർക്ക് പരുക്ക്, മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരം

National

ഹുമയൂണ്‍ ഖബറിടത്തിന്റെ ഒരുഭാഗം തകര്‍ന്നുവീണു; അഞ്ചുപേര്‍ മരിച്ചു