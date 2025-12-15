Kerala
പട്ടാമ്പിയില് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥി ട്രെയിനിടിച്ച് മരിച്ച നിലയില്
അശ്വിന് കൃഷ്ണ എന്ന വിദ്യാര്ഥിയാണ് മരിച്ചത്
നിതിന് നബീന് ബിജെപി ദേശീയ വര്ക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ്
പ്രമുഖ ഹോളിവുഡ് സംവിധായകന് റോബ് റെയ്നറും ഭാര്യയും വീട്ടില് മരിച്ച നിലയില്; മകന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ജോർദാനിൽ എത്തി; ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിന് തുടക്കം
ഇടത് മുന്നണിയുടെ അടിത്തറ ഭദ്രം; തിരുവനന്തപുരത്തും പാലക്കാട്ടും കുതിരക്കച്ചവടത്തിനില്ല: എം വി ഗോവിന്ദന്
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ജനുവരി 15ന്; ഫലം 16ന്
