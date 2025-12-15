Kerala
പരാതിക്കാരിയെ അപമാനിച്ച കേസ്; രാഹുല് ഈശ്വറിന് ജാമ്യം
റിമാന്ഡില് കഴിയുന്ന രാഹുല് ഈശ്വറിന് 16 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം | രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എ പ്രതിയായ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിലെ പരാതിക്കാരിയെ അപമാനിച്ചെന്ന കേസില് രാഹുല് ഈശ്വറിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കോടതി. റിമാന്ഡില് കഴിയുന്ന രാഹുല് ഈശ്വറിന് 16 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പോലീസ് റിപ്പോര്ട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം പരിഗണിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചാണ് രാഹുലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സെഷന്സ് കോടതി ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നത്. രാഹുല് ഈശ്വറിനെ കസ്റ്റഡിയില് ചോദ്യം ചെയ്ത് പരമാവധി തെളിവുകള് ശേഖരിച്ച സാഹചര്യത്തില് പോലീസ് ഇന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചു. നിലവില് റിമാന്ഡിലുള്ള രാഹുല് ഈശ്വര് പൂജപ്പുര ജയിലിലാണുള്ളത്. വൈകിട്ടോടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാനാകും