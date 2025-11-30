Kerala
പരാതിക്കാരനെ മര്ദ്ദിച്ച ഡിവൈഎസ്പി പിഎം മനോജിന് സസ്പെന്ഷന്
ഉദ്യോഗസ്ഥന് അധികാര ദുര്വിനിയോഗവും കൃത്യവിലോപവും നടത്തിയെന്ന കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നടപടി
തിരുവനന്തപുരം | പരാതിക്കാരനെ സ്റ്റേഷനില് വെച്ച് മര്ദിച്ച കേസില് ഡിവൈഎസ്പി .പി എം മനോജിനെ സര്വീസില് നിന്നും സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി. മര്ദ്ദനക്കേസില് ഡിവൈഎസ്പിയെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു.
2011-ല് പി എം മനോജ് വടകര എസ്ഐ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. സ്റ്റേഷനില് എത്തിയ സിപിഐ പ്രാദേശിക നേതാവിനെ മര്ദിക്കുകയും അന്യായമായി ലോക്കപ്പിലിടുകായും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി.
സംഭവത്തില് വടകര ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മനോജിന് നേരത്തെ ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു.എന്നാല് ശിക്ഷ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. കേസ് നടക്കുന്ന കാലയളവില് പിഎം മനോജിന് സിഐ ആയും ഡിവൈഎസ്പി ആയും പ്രൊമോഷന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥന് അധികാര ദുര്വിനിയോഗവും കൃത്യവിലോപവും നടത്തിയെന്ന കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നടപടി