Connect with us

Alappuzha

രാസലഹരി: കഴക്കൂട്ടത്തും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുമായി മൂന്നുപേര്‍ പിടിയില്‍

കഴക്കൂട്ടത്ത് പിടിച്ചെടുത്തത് 14 ഗ്രാം. രണ്ടുപേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ചങ്ങനാശ്ശേരിയില്‍ 10 ഗ്രാം എം ഡി എം എയും ഒരുകിലോ കഞ്ചാവും സഹിതം ഒരാള്‍ പിടിയില്‍.

Published

Aug 26, 2025 12:09 am |

Last Updated

Aug 26, 2025 12:09 am

തിരുവനന്തപുരം/കോട്ടയം | തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്തും കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും എം ഡി എം എ വേട്ട. കഴക്കൂട്ടത്ത് 14 ഗ്രാം എം ഡി എം എയാണ് പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തില്‍ നെയ്യാര്‍ ഡാം സ്വദേശി ദീപക്, കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി അച്ചു എന്നിവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

അടിവസ്ത്രത്തില്‍ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് എം ഡി എം എ കണ്ടെടുത്തത്. കഴക്കൂട്ടം ചന്തവിളയില്‍ വച്ച് പോത്തന്‍കോട് പോലീസും ഡാന്‍സാഫ് സംഘവും ചേര്‍ന്നാണ് എം ഡി എം എ പിടിച്ചെടുത്തത്.

ചങ്ങാനാശ്ശേരിയില്‍ 10 ഗ്രാം എം ഡി എം എയും ഒരുകിലോ കഞ്ചാവും സഹിതം മാമൂട് സ്വദേശി ആകാശ് പിടിയിലായി. ബെംഗളൂരുവില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയായ ആകാശ് അവിടെ നിന്നുമാണ് ലഹരി വസ്തുക്കള്‍ എത്തിച്ചത്. ഓണത്തിന് വില്‍പനക്കായാണ് ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നും ലഹരി വസ്തുക്കള്‍ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഇയാള്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Alappuzha

പിതാവിനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു; മക്കള്‍ അറസ്റ്റില്‍

Alappuzha

രാസലഹരി: കഴക്കൂട്ടത്തും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുമായി മൂന്നുപേര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

പൂജ നടത്തിയിട്ടും ബാധ ഒഴിഞ്ഞില്ല; പൂജാരിയെ മൂന്നുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദിച്ചു

Uae

അംഗോളയിലേക്ക് എട്ട് ലക്ഷം ഡോസ് അവശ്യ മരുന്നുകള്‍; കൈത്താങ്ങായി ബുര്‍ജീല്‍ ഹോള്‍ഡിങ്സ്-എ ഡി പോര്‍ട്‌സ് മാരിടൈം മെഡിക്കല്‍ സംരംഭം 'ഡോക്ടൂര്‍'

Kerala

താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ പാഴ്‌സല്‍ ലോറി മറ്റ് വാഹനങ്ങളില്‍ ഇടിച്ചു; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്, വന്‍ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

Kerala

ഓണം: സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ബോണസ് 4,500 രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിച്ചു, 20,000 അഡ്വാന്‍സ്

Kerala

ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ ദിനാചരണം: കാമ്പയിന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളികളാകാം