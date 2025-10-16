National
രാജ്യത്ത് കാട്ടാനകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ്; ഡിഎൻഎ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സർവേ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്
വൈൽഡ്ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ അഖിലേന്ത്യാ ആന കണക്കെടുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കാട്ടാനകളുടെ എണ്ണം 22,446 ആയി കുറഞ്ഞു.
ഡെറാഡൂണ്/വയനാട്|രാജ്യത്തെ കാട്ടാനകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നാലിലൊന്ന് കുറവുണ്ടായതായി ആദ്യമായി ഡിഎൻഎ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സർവേയിൽ കണ്ടെത്തി. വനനശീകരണവും മനുഷ്യനും വന്യമൃഗങ്ങളുമായുളള സംഘര്ഷവും മൂലമാണ് കാട്ടാനകളുടെ എണ്ണത്തില് കുറവുണ്ടാകാന് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. വൈൽഡ്ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ അഖിലേന്ത്യാ ആന കണക്കെടുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കാട്ടാനകളുടെ എണ്ണം 22,446 ആയി കുറഞ്ഞു .
2017ൽ ഇത് ഏകദേശം 29,964 ആയിരുന്നു. ഇത് 25 ശതമാനം കുറവാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2021ൽ സർവ്വേ ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സർക്കാർ വളരെക്കാലമായി വൈകിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്. സങ്കീർണ്ണമായ ജനിതക വിശകലനവും ഡാറ്റാ സാമ്പിളുകളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കാലതാമസത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യകത്മാക്കിയത്.
6,013 ആനകളുമായി കർണാടകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകളെ ആവാസ കേന്ദ്രമായി തുടരുന്ന സംസ്ഥാനം. തൊട്ടുപിറകെ അസം 4,159, തമിഴ്നാട് 3,136, കേരളം 2,785, ഉത്തരാഖണ്ഡ് 1,792 ആനകളുമായാണ് ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയത്. മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, 11,934 ആനകളുമായി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകളുള്ള പ്രദേശം. 6,500-ലധികം ആനകൾക്ക് ആവാസം നൽകുന്ന അസം, ബ്രഹ്മപുത്ര വെള്ളപ്പൊക്ക സമതലങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്താണ്ആനകളുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ജനവാസ കേന്ദ്രം.
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, വിപുലമായ കാൽനട സർവേകളിൽ ആനകളുടെ സാന്നിധ്യം രേഖപ്പെടുത്താൻ വനം സംഘങ്ങൾ എം-സ്ട്രൈപ്സ് ആപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉപഗ്രഹ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ഗുണനിലവാരവും മനുഷ്യന്റെ കാൽപ്പാടുകളും വിലയിരുത്തി. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 4,065 ആനകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ചാണകത്തിൽ നിന്ന് ഡിഎൻഎ വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ജനസംഖ്യ കണക്കാക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മാർക്ക്-റീക്യാപ്ചർ മോഡലായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത്. 21,000ത്തിലധികം ചാണക സാമ്പിളുകളുടെ ജനിതക വിശകലനം, ക്യാമറ ട്രാപ്പുകളുടെ വിപുലമായ ശൃംഖല, 667,000 കിലോമീറ്റർ കാൽനട സർവേ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സർവേ നടത്തിയത്.
ലോകത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ആനകളിൽ 60 ശതമാനത്തിലധികവും ഇന്ത്യയിലാണ്. ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടം, വിഘടിപ്പിക്കൽ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മനുഷ്യരും-ആനകളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം എന്നിവയാണ് ആനകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്തുന്നത്. വൈദ്യുതാഘാതവും, റെയിൽവേ അപകടങ്ങളും ആനകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അതേസമയം ഖനനവും ഹൈവേ നിർമ്മാണവും ആവാസവ്യവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ (ഐയുസിഎൻ) വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന പട്ടികയിലാണ് ആനയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
