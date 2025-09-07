Connect with us

Kerala

നടിയുടെ പരാതിയിൽ സംവിധായകൻ സനൽ കുമാർ ശശിധരൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

മുംബൈ പോലീസ് പിടികൂടിയ സനലിനെ എറണാകുളത്തെത്തിക്കും

Published

Sep 07, 2025 3:13 pm |

Last Updated

Sep 07, 2025 3:13 pm

കൊച്ചി | സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന നടിയുടെ പരാതിയിൽ സംവിധായകൻ സനൽ കുമാർ ശശിധരനെ മുംബൈ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പരാതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് പിടികൂടിയത്. സഹാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി.

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നെത്തിയ സനലിനെ മുംബൈയിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. ഇദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുകിട്ടാനായി എറണാകുളം എളമക്കര എസ് എച്ച് ഓയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം സഹാറിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടിയെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ പോസ്റ്റുകൾ സനൽ കുമാർ സാമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. നടിയുടേതെന്ന പേരിലുള്ള ശബ്ദസന്ദേശങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടു. ഇതിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്നവയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പരാതി ലഭിച്ചത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kasargod

കാസർകോട്ട് കാഴ്ചപരിമിതരുടെ മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് ശ്രദ്ധേയമായി

Kerala

ബീഹാറില്‍ ബി ജെ പി ആയുധം കൊടുത്ത വി ടി ബല്‍റാം മറുപടി പറയണം: മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്

Kerala

കോട്ടയത്ത് ഭാര്യയെയും ഭാര്യാ മാതാവിനെയും വെട്ടി യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി

Kerala

വെള്ളാപ്പള്ളി സംസാരിക്കുന്നത് ആർക്കുവേണ്ടിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം: വി ഡി സതീശൻ

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഓണ സദ്യ: വി ഡി സതീശനെ വിമര്‍ശിച്ച കെ സുധാകരനു മറുപടിയുമായി അടൂര്‍ പ്രകാശ്

Kerala

രാഷ്ട്രീയം ഇതുവരെ ഉപജീവന മാർഗമാക്കിയിട്ടില്ല; കെ ടി ജലീലിന് ഫിറോസിൻ്റെ മറുപടി

Kerala

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി; സംഗമത്തിനു പിന്തുണയുമായി സമുദായ സംഘടനകള്‍