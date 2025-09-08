International
നേപ്പാളില് സർക്കാറിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം; സംഘർഷത്തിൽ എട്ട് മരണം
സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള് നിരോധിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് യുവാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയത്
കാഠ്മണ്ഡു | നേപ്പാളില് സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് നിരോധിക്കാനുള്ള സര്ക്കാര് തീരുമാനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ സമരം സംഘര്ഷത്തില് കലാശിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘര്ഷത്തില് എട്ട് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. സംഭവത്തില് നിരവധി പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചതായി മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു
കഠ്മണ്ഡുവില് പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാര് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള് തകര്ത്ത് പാര്ലമെന്റ് വളഞ്ഞതായി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. പ്രതിഷേധക്കാര്ക്ക് നേരെ പോലീസ് കണ്ണീര് വാതകവും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാര് നിയമസഭയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് പാര്ലമെന്റ് കെട്ടിടത്തിന് പുറത്ത് കര്ഫ്യൂ ഏര്പ്പെടുത്തിയതായി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
നേപ്പാളില് പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 10 വരെ കര്ഫ്യൂ തുടരുമെന്ന് കാഠ്മണ്ഡു ജില്ലാ ഓഫീസിന്റെ വക്താവ് മുക്തിറാം റിജാല് റോയിട്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു. രാജ്യസുരക്ഷ മുന്നിര്ത്തിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക്, യുട്യൂബ് ,എക്സ് അടക്കമുള്ള സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് നിരോധിക്കാന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചത
Massive #GenZ protest in Kathmandu against social media ban & corruption. Police fired tear gas & water cannons as protesters tried to storm parliament gate. Schoolchildren & youth under 27 joined in large numbers. pic.twitter.com/TrJSOcrJVm
