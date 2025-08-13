Kerala
പി വി അന്വര് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി പരാതി; മലപ്പുറം കെ എഫ് സി ഓഫീസില് വിജിലന്സ് പരിശോധന
പി വി അന്വര് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിച്ച് 12 കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന പരാതിയിലാണ് പരിശോധന.
മലപ്പുറം | മലപ്പുറം കെ എഫ് സി ഓഫീസില് വിജിലന്സ് പരിശോധന. പി വി അന്വര് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിച്ച് 12 കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന പരാതിയിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
2015 ല് കെ എഫ് സിയില് നിന്ന് 12 കോടി വായ്പയെടുത്ത അന്വര് അത് തിരിച്ചടച്ചില്ലെന്നാണ് ആരോപണം. പലിശയടക്കം 22 കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോള് തിരികെ നല്കാനുള്ളത്. ഇത് കെ എഫ് സിക്ക് വന് നഷ്ടം വരുത്തിയെന്നാണ് പരാതി.
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എത്തിയ വിജിലന്സ് സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
സ്കൂള്കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാന് ശ്രമിച്ച പ്രതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് കൈവിലങ്ങുമായി രക്ഷപ്പെട്ടു
Kerala
കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസ്: അറസ്റ്റിന് മുന്പേ ജോളി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെന്ന് ജോളിയുടെ സഹോദരന്റെ നിര്ണായക മൊഴി
Kerala
പി വി അന്വര് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി പരാതി; മലപ്പുറം കെ എഫ് സി ഓഫീസില് വിജിലന്സ് പരിശോധന
Education Notification
സഅദിയ്യ ലോ കോളജ്: അഡ്മിഷന് ആരംഭിച്ചു
Education
സി എസ് ഐ ആര്-നെറ്റ് ല് 84 ഉം ജെസ്റ്റ് ല് 140 ഉം; ഇരട്ട റാങ്കുമായി സാജിദ് അലി നൂറാനി
Ongoing News
കോമണ്വെല്ത്ത് ഗെയിംസ്-2030 ആതിഥേയത്വം: ഇന്ത്യയുടെ അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ച് ഐ ഒ എ
National