Connect with us

local body election 2025

ഒതുക്കുങ്ങലില്‍ മത്സരം സമപ്രായക്കാര്‍ തമ്മില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും യു ഡി എഫ് സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്

Published

Dec 05, 2025 10:55 am |

Last Updated

Dec 05, 2025 10:55 am

കോട്ടക്കല്‍ | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒതുക്കുങ്ങല്‍ ഡിവിഷനില്‍ എല്‍ ഡി എഫ്, യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ സമപ്രായക്കാര്‍. ഇരുസ്ഥാനാര്‍ഥികളും 59 വയസ്സുകാരാണ്. മലപ്പുറം ബ്ലോക്കിലെ വലിയാട്, ഉമ്മത്തൂര്‍, വെസ്റ്റ് കോഡൂര്‍, ഒതുക്കുങ്ങല്‍, പുത്തൂര്‍, ചാപ്പനങ്ങാടി, വേങ്ങര ബ്ലോക്കിലെ പാലാണി, പറപ്പൂര്‍ ഡിവിഷനുകള്‍ ചേര്‍ന്നതാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒതുക്കുങ്ങല്‍ ഡിവിഷന്‍.
ഡിവിഷനില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുകളെല്ലാം നിലവില്‍ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്നവയാണ്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും യു ഡി എഫ് സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്. ഇത് യു ഡി എഫ് വിജയം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന്റെ പരാജയം കൂടി വോട്ടായി മാറുമെന്നും യു ഡി എഫ് പറയുന്നു. ജന പ്രതിനിധിയായി പരിചയമുള്ള നേതൃത്വത്തെ തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മുസ്‌ലിം ലീഗിലെ കെ വി മുഹമ്മദാലിയാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി. ആനക്കയം ചേപ്പൂര്‍ സ്വദേശിയും സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകനുമാണ്. വിവിധ കാലയളവുകളില്‍ ആനക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങള്‍ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ പ്രവര്‍ത്തന മികവ് മികച്ച വിജയം നേടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കെ വി മുഹമ്മദലി.

എല്‍ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്രനായി കുന്നക്കാടന്‍ മൊയ്തീന്‍കുട്ടിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഒതുക്കുങ്ങല്‍ ചെറുകുന്ന് സ്വദേശിയാണ്. ചെറുകുന്ന് ബി പി എ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകനായിരുന്നു. നാഷനല്‍ യുത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, ജില്ലാ ജന. സെക്രട്ടറി, പ്രധാനാധ്യാപക സംഘടനയായ കെ പി പി എച്ച് എ അംഗമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആദ്യമായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ അവസ്ഥക്ക് മാറ്റം വരുത്തുമെന്നും ക്രിയാത്മക വികസനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നുമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ അംഗീകാരമാകുമെന്നാണ് ഇടതുപക്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നനത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തന രംഗത്തെ പരിചയം കൂടി മുതല്‍ കൂട്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബി ജെ പി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി രാജേഷ്, സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി ടി ടി ജംഷാദലി എന്നിവരും മത്സര രംഗത്തുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ലൈംഗിക വൈകൃതമുള്ളയാള്‍, പ്രതിക്ക് സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്ന നടപടികള്‍ ചിലര്‍ സ്വീകരിച്ചു: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

കേരള പത്ര പ്രവര്‍ത്തക യൂണിയന്‍ മുന്‍ സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എസ് ജയശങ്കര്‍ അന്തരിച്ചു

Kerala

ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരം തകര്‍ത്ത് കവര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടെ യുവാവ് പിടിയില്‍; പിടിയിലായത് നിരവധി കവര്‍ച്ചാ കേസുകളിലെ പ്രതി

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസ്; അന്വേഷണത്തിന് ജി പൂങ്കുഴലി ഐപിഎസ്

National

മൂന്നാം ദിനവും പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു; ഇന്ന് ഇന്‍ഡിഗോയുടെ 400 ഓളം വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി

Eduline

കാനഡ ഇഷ്ടം

Eduline

ജോലിക്കായി പറക്കാം