Connect with us

Kozhikode

വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകള്‍ക്കിടയിലെ വര്‍ഗീയദ്രുവീകരണം ആപത്കരം: എസ് എസ് എഫ് 

വര്‍ഗീയത ഇരുതല മൂര്‍ച്ചയുള്ള ആയുധമാണ്.

Published

Aug 23, 2025 10:30 am |

Last Updated

Aug 23, 2025 10:30 am

എസ് എസ് എഫ് കോഴിക്കോട് സൗത്ത് ജില്ലാ അനലൈസ സി എം സ്വാബിർ സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ഓമശ്ശേരി| വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകള്‍ക്കിടയിലെ വര്‍ഗീയദ്രുവീകരണം ആപത്കരമാണെന്നും ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് നല്‍കുന്നതെന്നും എസ് എസ് എഫ് കോഴിക്കോട് സൗത്ത് ജില്ലാ അനലൈസ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വര്‍ഗീയത ഇരുതല മൂര്‍ച്ചയുള്ള ആയുധമാണ്. ജനാധിപത്യ ശാക്തീകരണത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട വിദ്യാര്‍ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ പരസ്പരം വര്‍ഗീയത ചാര്‍ത്തുന്നതിന്റെ പ്രയോക്താക്കള്‍ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും ഹിന്ദുത്വ വാദികളുമാണ്. അവരുടെ അജണ്ടകളില്‍ വീഴുന്നതിനു പകരം നിര്‍മാണാത്മക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും കാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും അനലൈസ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
വര്‍ഗീയ മുതലെടുപ്പിലൂടെ താത്കാലിക ലാഭം വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യമായേക്കും. എന്നാല്‍, അനന്തരഫലം ദൂരവ്യാപകമായ അപകടമാണെന്നും അനലൈസ ഉണര്‍ത്തി.
എസ് എസ് എഫ് കേരള സെക്രട്ടറി സി എം സ്വാബിര്‍ സഖാഫി ആവോലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരള എക്‌സിക്യുട്ടീവ് അംഗം യൂസുഫലി സഖാഫി മുത്തേടം അനലൈസ നടപടികള്‍ നിയന്ത്രിച്ചു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശാദില്‍ നൂറാനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ശുഐബ് സി വി കുണ്ടുങ്ങല്‍, സയ്യിദ് ജാബിര്‍ ഹുസൈന്‍ സഖാഫി, ഫാഇസ് എം എം പറമ്പ് സംസാരിച്ചു.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രസതന്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഡോ. സി ജി രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍ അന്തരിച്ചു

Kerala

കേരള സ്‌കൂള്‍ ശാസ്‌ത്രോത്സവ സംഘാടകസമിതി രൂപീകരണയോഗം; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പേര് നോട്ടീസില്‍ നിന്നു ഒഴിവാക്കി

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ യുവതിയെ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവാവും മരിച്ചു

Kerala

മെസ്സിയും സംഘവും കേരളത്തിലേക്ക്; സ്ഥിരീകരണവുമായി അര്‍ജന്റീന ഫുട്ബോള്‍ അസോസിയേഷന്‍

Kerala

മുതലമടയില്‍ ആദിവാസി മധ്യവയസ്‌ക്കനെ മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിട്ട സംഭവം: വിവരം പുറത്തറിയിച്ച ആളെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി

Kerala

മലപ്പുറത്ത് ഒരാള്‍ക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ആറായി

Kerala

പാര്‍ക്കിങ്ങിനെച്ചൊല്ലി തര്‍ക്കം; തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസുകാരന് കുത്തേറ്റു