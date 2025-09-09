Connect with us

Kerala

ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു

ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഏലപ്പാറ നാലാം മൈല്‍ സ്വദേശി അന്‍സല്‍ (18) നെ പരുക്കുകളോടെ കോട്ടയത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Published

Sep 09, 2025 11:18 pm |

Last Updated

Sep 09, 2025 11:18 pm

കുട്ടിക്കാനം |  ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു. കുട്ടിക്കാനം മരിയന്‍ കോളജിലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥി അണക്കര പ്ലാമൂട്ടില്‍ വീട്ടില്‍ ഡോണ്‍ സാജന്‍ (19) ആണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഏലപ്പാറ നാലാം മൈല്‍ സ്വദേശി അന്‍സല്‍ (18) നെ പരുക്കുകളോടെ കോട്ടയത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കൊട്ടാരക്കര- ദിണ്ടിഗല്‍ ദേശീയപാതയില്‍ ഐഎച്ച്ആര്‍ഡി കോളജിന് സമീപത്തെ വളവില്‍ രാവിലെയാണ് അപകടം.ഡോണ്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു. കോളജിലെ പരിപാടിക്കായി സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ മുണ്ടക്കയത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു

National

ഇരുമ്പയിര് കയറ്റുമതി കേസ്; കാര്‍വാര്‍ എംഎല്‍എ സതീഷ് കൃഷ്ണ സെയ്ല്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസിന് നേരെ ഗുണ്ടാ ആക്രമണം; രണ്ട് പേര്‍ പിടിയില്‍

International

ആക്രമണം സര്‍വീസുകളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല; മുന്‍ഗണന യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷക്കെന്നും ഖത്തര്‍ എയര്‍വേസ്

Kerala

മാതാവിന് സംരക്ഷണ തുക നല്‍കിയില്ല; മകനെ ജയിലിലടച്ചു

Gulf

ഖത്തറിൽ ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണം: അറബ് രാജ്യങ്ങൾ അപലപിച്ചു

Kerala

കുന്നംകുളം പോലീസിന്റെ ക്രൂരപീഡനം; പോലീസുകാരെ പുറത്താക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്