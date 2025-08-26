Connect with us

National

ജമ്മുവിൽ മേഘവിസ്ഫോടനം; 10 പേർ മരിച്ചു, നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു

താവി, രവി തുടങ്ങിയ പ്രധാന നദികൾ അപകടനിലയ്ക്കു മുകളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത്.

Published

Aug 26, 2025 7:07 pm |

Last Updated

Aug 26, 2025 7:07 pm

ജമ്മു | ജമ്മുവിലെ ദോഡയിൽ ഉണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ 10 പേർ മരിച്ചതായി റിപോർട്ട്. മേഖലയിൽ തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴ മണ്ണിടിച്ചിലിനും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും കാരണമായി. ഇതേത്തുടർന്ന് പല റോഡുകളും അടച്ചു.

കനത്ത മഴയിൽ ജമ്മു ഡിവിഷനിലെ നദികളും തോടുകളും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. താവി, രവി തുടങ്ങിയ പ്രധാന നദികൾ അപകടനിലയ്ക്കു മുകളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത്. ജമ്മു നഗരത്തിൽ താവി നദി അപകടനിലയോട് അടുക്കുകയാണ്. കത്വ ജില്ലയിൽ രവി നദി പലയിടങ്ങളിലും കരകവിഞ്ഞ് ബഗ്താലി, മസോസ് പുർ, കീരിയൻ ഗാന്ധിയാൽ, ബർണി, ധന്ന, ധനോർ, കര്യാലി ഗ്രാമങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി.

വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നദികളുടെയും തോടുകളുടെയും സമീപത്ത് നിന്ന് മാറിനിൽക്കാനും മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ജമ്മുവിൽ 81.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. കത്വയിൽ 155.6 മില്ലിമീറ്ററും ബധേർവായിൽ 99.8 മില്ലിമീറ്ററും മഴ ലഭിച്ചു. ജമ്മു ഡിവിഷനിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ജമ്മുവിൽ മേഘവിസ്ഫോടനം; 10 പേർ മരിച്ചു, നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു

Kerala

ഓപറേഷന്‍ ലൈഫ്: മിന്നല്‍ പരിശോധനയില്‍ പിടികൂടിയത് 4,513 ലിറ്റര്‍ സംശയാസ്പദ വെളിച്ചെണ്ണ

Kerala

മുകേഷ് രാജിവെക്കേണ്ട; രാഹുല്‍ രാജിവെക്കാത്തത് ക്രിമിനല്‍ മനസുള്ളതിനാൽ: എം വി ഗോവിന്ദൻ

Kerala

ഓണാഘോഷത്തിനിടെ കടന്നല്‍ക്കൂട് ഇളകി; നൂറോളം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും ഒരധ്യാപകനും കുത്തേറ്റു

International

സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്: ശ്രീലങ്കന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് റനില്‍ വിക്രമസിംഗെയ്ക്ക് ജാമ്യം

Kerala

നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്‌കീം; സംസ്ഥാന കോര്‍ഡിനേറ്ററുടെ താത്ക്കാലിക ചുമതല ഡോ. ഡി ദേവിപ്രിയക്ക്

Ongoing News

യുഎഇയിൽ നബിദിന അവധി സെപ്റ്റംബർ 5ന്; സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വാരാന്ത്യ അവധി