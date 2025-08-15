Connect with us

Alappuzha

വയലാറില്‍ എട്ടാ ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു

Published

Aug 15, 2025 4:58 pm |

Last Updated

Aug 15, 2025 4:58 pm

ചേര്‍ത്തല | ആലപ്പുഴയിലെ വയലാറില്‍ പതിമൂന്നുകാരന്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു.

വയലാര്‍ പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാര്‍ഡ് മംഗലശ്ശേരി നികര്‍ത്തില്‍ വിഷ്ണുവിന്റെയും സൗമ്യയുടെയും മകനും കണ്ടമംഗലം ഹൈസ്‌കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയുമായ അഭിജിത്ത് ആണ് മരിച്ചത്.

ഇന്ന് രാവിലെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് പുതിയകാവ് ശാസ്താങ്കല്‍ ക്ഷേത്രക്കുളത്തില്‍ കുളിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം.

