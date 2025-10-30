Qatar
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി ഖത്വര് ചേംബര് ആസ്ഥാനം സന്ദര്ശിച്ചു
ഖത്വര് ചേംബര് ഫസ്റ്റ് വൈസ് ചെയര്മാന് മുഹമ്മദ് ബിന് അഹമ്മദ് ബിന് ത്വാര് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു.
ദോഹ | ദോഹയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഖത്വര് ചേംബര് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആസ്ഥാനം സന്ദര്ശിച്ചു.
ഖത്വര് ചേംബര് ഫസ്റ്റ് വൈസ് ചെയര്മാന് മുഹമ്മദ് ബിന് അഹമ്മദ് ബിന് ത്വാര് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു.
ഖത്വര് ചേംബര് ഡയറക്ടര് ബോര്ഡ് അംഗങ്ങളായ അബ്ദുല്റഹ്മാന് അല് അന്സാരി, ഷഹീന് മുഹമ്മദ് അല് മുഹന്നദി, ഖത്വറിലെ ഇന്ത്യന് സ്ഥാനപതി വിപുല്, സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്, ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. എ ജയതിലക്, നോര്ക്ക വൈസ് ചെയര്മാന് എം എ യൂസഫലി, ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടര് മുഹമ്മദ് അല്ത്താഫ്, സി വി റപ്പായി സംബന്ധിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Qatar
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി ഖത്വര് ചേംബര് ആസ്ഥാനം സന്ദര്ശിച്ചു
Kerala
പരിശോധനാ വിവരങ്ങള് ഇനി മൊബൈലില്; 'നിര്ണയ' ലാബ് നെറ്റ്വര്ക്ക് സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്ത് യാഥാര്ഥ്യമായി
National
ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിനെ 53-ാമത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിച്ചു; നവം: 24ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ
Kerala
ശബരിമല തീര്ത്ഥാടനം: വിറക് നല്കിയതിന് പോലിസ് മെസ്സില് നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട പണം വര്ഷങ്ങള് കഴിഞ്ഞിട്ടും കിട്ടിയില്ല; എഴുതി തള്ളി വനം വകുപ്പ്
Uae
പ്രവാസികളുടെ വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം: ഐ സി എഫ്
National
ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് മുകളിലേക്ക് പാറ വീണു;യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Kerala