Connect with us

Kerala

കുഴൽപണം പൂഴ്ത്തിയ സംഭവത്തിൽ നാല് പോലീസുകാർക്ക് എതിരെ കേസെടുത്തു

വയനാട് എസ്പി. നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരത്തെ ഇവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

Published

Sep 21, 2025 12:06 pm |

Last Updated

Sep 21, 2025 12:06 pm

കൽപ്പറ്റ | കുഴൽപ്പണം പിടിച്ചെടുത്ത കേസിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനും കുഴൽപ്പണം കടത്തിയവരെ മർദ്ദിച്ചതിനും വയനാട് വൈത്തിരിയിലെ എസ് എച്ച് ഒ ഉൾപ്പെടെ നാല് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കേസ്. എസ് എച്ച് ഒ. കെ അനിൽകുമാർ, ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ, ബിനീഷ്, അബ്ദുൾ മജീദ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസ്.

വയനാട് എസ്പി. നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരത്തെ ഇവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വയനാട് വൈത്തിരിക്ക് സമീപം ചേലോട് വെച്ച് 3,30,000 രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണമാണ് ഇവർ പിടിച്ചെടുത്തത്. എന്നാൽ, ഈ വിവരം കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

ഉത്തരമേഖല ഐ ജി. ആണ് പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഉത്തരവിട്ടത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നടൻ മോഹൻലാൽ

Ongoing News

ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും

Kerala

കുഴൽപണം പൂഴ്ത്തിയ സംഭവത്തിൽ നാല് പോലീസുകാർക്ക് എതിരെ കേസെടുത്തു

Kerala

പാലക്കാട്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ പുലിക്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി

International

ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിച്ച് ബ്രിട്ടൺ; കെയ്ർ സ്റ്റാർമർ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തും

Editorial

ജിഎസ്ടി ഇളവ് നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ; എന്തിനെല്ലാം വില കുറയും?

Ongoing News

ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ- പാകിസ്താൻ സൂപ്പർ 4 പോരാട്ടം ഇന്ന്