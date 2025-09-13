Kerala
അക്രമകാരികളായ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാന് അനുമതി; നിയമഭേദഗതി ബില്ലിന് അംഗീകാരം നല്കി മന്ത്രിസഭ
ബില് തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില് അവതരിപ്പിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം| അക്രമകാരികളായ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാന് അനുമതി നല്കുന്ന ബില്ലിന് അംഗീകാരം നല്കി മന്ത്രിസഭ. ബില് തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില് അവതരിപ്പിക്കും. അക്രമകാരികളായ മൃഗങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാമെന്നാണ് ബില്ലില് പറയുന്നത്. ഗവര്ണറുടെയും രാഷ്ട്രപതിയുടെയും ഉള്പ്പെടെ അംഗീകാരം ഇതിന് ആവശ്യമാണ്.
വനം വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ബില്ലിനും കൂടി മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്കി. സ്വകാര്യഭൂമിയിലെ ചന്ദനം വനം വകുപ്പ് വഴി മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലിനാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നല്കിയത്.
