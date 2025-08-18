Kerala
റാപ്പര് വേടനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി; ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയായതായി രണ്ടു യുവതികള്
വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസില് വേടന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് വീണ്ടും പരാതി വന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം|റാപ്പര് വേടനെതിരെ (ഹിരണ്ദാസ് മുരളി )പരാതിയുമായി രണ്ട് യുവതികള്. ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയായതായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില് പരാതി നല്കിയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച പരാതികള് ഡിജിപിക്ക് ഇന്ന് കൈമാറുമെന്നാണു ലഭിക്കുന്ന വിവരം. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസില് വേടന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് വീണ്ടും പരാതി വന്നത്.
രണ്ടു യുവതികളും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാന് സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 2020ലാണ് സംഭവമെന്നാണ് ഒരു യുവതിയുടെ പരാതി. രണ്ടാമത്തെ പരാതി 2021ലെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. തൃക്കാക്കര പോലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത ബലാത്സംഗക്കേസില് വേടന് ഇപ്പോള് ഒളിവിലാണ്.
2021 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനും 2023 മാര്ച്ച് 31നും ഇടയില് പല തവണകളായി വേടന് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ യുവ ഡോക്ടറുടെ പരാതി. കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളില് വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നും പരാതിയില് പറഞ്ഞിരുന്നു. ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം പീഡിപ്പിച്ചെന്നും യുവതി മൊഴി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. യുവ ഡോക്ടറുടെ പരാതിയില് തൃക്കാക്കര പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്. തുടര്ച്ചയായ പീഡനശേഷം വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തില് നിന്ന് വേടന് പിന്മാറി. വേടന്റെ പിന്മാറ്റം തന്നെ മാനസികമായി തളര്ത്തിയെന്നും ഡിപ്രഷനിലായെന്നും യുവതി പരാതിയില് പറയുന്നു.