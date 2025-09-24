Connect with us

Kozhikode

അലിഫ് മീം കവിതാ പുരസ്കാരം കെ ടി സൂപ്പിക്ക്

പ്രവാചകര്‍ മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യെ കുറിച്ച് കെ ടി സൂപ്പി രചിച്ച ‘മകൾ’ എന്ന കവിതയാണ് അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹമായത്.

Published

Sep 24, 2025 1:47 pm |

Last Updated

Sep 24, 2025 1:47 pm

നോളജ് സിറ്റി| മർകസ് നോളജ് സിറ്റിയിലെ വേള്‍ഡ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ റിസേര്‍ച്ച് ഇന്‍ അഡ്വാന്‍സ്ഡ് സയന്‍സസ് (വിറാസ്) ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ‘അലിഫ് മീം കവിതാ പുരസ്‌കാരം’ കവി കെ ടി സൂപ്പിക്ക്. മര്‍കസ് നോളജ് സിറ്റിയില്‍ സെപ്തംബർ 25, 26 തീയ്യതികളിലായി നടക്കുന്ന മീം കവിയരങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ മർകസ് നോളജ് സിറ്റി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഡോ. അബ്ദുൽ ഹകീം അസ്ഹരി അവാര്‍ഡ് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് സംഘാടകര്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു.

പ്രവാചകര്‍ മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യെ കുറിച്ച് കെ ടി സൂപ്പി രചിച്ച ‘മകൾ’ എന്ന കവിതയാണ് അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹമായത്. അലിഫ് ഗ്ലോബല്‍ സ്‌കൂള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ 25,000 രൂപയും പ്രശസ്തി ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാര്‍ഡ്. സച്ചിദാനന്ദന്‍, വീരാന്‍കുട്ടി, ആലങ്കോട് ലീലാ കൃഷ്ണന്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ജൂറിയാണ് അവാര്‍ഡ് ജേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വിറാസ് അക്കാദമിക് ഡയറക്ടര്‍ മുഹിയിദ്ദീന്‍ ബുഖാരി, അലിഫ് ഗ്ലോബല്‍ സ്‌കൂള്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ സലീം ആര്‍ ഇ സി, നോളജ് സിറ്റി മീഡിയ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ മന്‍സൂര്‍ എ ഖാദിര്‍, മീം പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ അല്‍വാരിസ് അഡ്വ. നിഹാല്‍ നൗഫല്‍, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി മെമ്പർ അഡ്വ. മുഹമ്മദ്‌ കുഞ്ഞി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്വാമി ചൈതന്യാനന്ദക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി; ഒളിവില്‍

Kerala

എന്‍ എം വിജയന്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത തീര്‍ത്ത് കെപിസിസി; ബേങ്കിലെ കുടിശ്ശികയായ 58 ലക്ഷത്തോളം രൂപ അടച്ചു

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളില്‍ വാഹനാപകടം; യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

കൊല്ലത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

National

കനത്ത മഴയില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത നഗരം വെള്ളത്തിനടിയില്‍; അപകടങ്ങളില്‍ 10 പേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

കാസര്‍കോട് ഓട്ടോയ്ക്കു പിന്നില്‍ കാറിടിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റ സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആസിഡ് കഴിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു

Kerala

ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എ പാലക്കാടെത്തി