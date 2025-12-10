Kerala
കണ്ണൂര് കൂത്തുപറമ്പില് വൈദ്യുതി ലൈനില് നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു
ഇരുമ്പുതോട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ചക്ക പറിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം.
Latest
Kerala
'പരാതി വെല് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു, പിന്നില് ലീഗല് ബ്രെയിനുണ്ട് '; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയില് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് മുന്കൂര് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെതിരെ അപ്പീല് പോകാന് സര്ക്കാര്
Kerala
കണ്ണൂര് കൂത്തുപറമ്പില് വൈദ്യുതി ലൈനില് നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു
Ongoing News
പോളിംഗ് ബൂത്തായി പ്രവര്ത്തിച്ച സ്കൂളിലെ 20 ഓളം വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത; സ്കൂളിന് അവധി നല്കി
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള: കേസ് രേഖകള് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഇ ഡിയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് കോടതി മാറ്റിവെച്ചു, നല്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലുറച്ച് എസ്ഐടി
Kerala
കശുവണ്ടി വികസന കോര്പറേഷന് അഴിമതി; പ്രതികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഹരജിയില് കൂടുതല് സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
Kerala