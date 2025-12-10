Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് മുന്കൂര് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെതിരെ അപ്പീല് പോകാന് സര്ക്കാര്
ഉടന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് തീരുമാനം.
തിരുവനന്തപുരം|രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസില് മുന്കൂര് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെതിരെ അപ്പീല് പോകാന് സര്ക്കാര്. ഉടന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് സര്ക്കാര് തീരുമാനം. രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താല് ജാമ്യത്തില് വിടണമെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം സെഷന്സ് കോടതി ഉത്തരവ്. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നില് ഹാജരാകണമെന്ന ഉപാധിയോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും രാഹുലിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മുന്കൂര് ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെ രാഹുല് നാളെ പാലക്കാടെത്തി വോട്ട് ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കഴിഞ്ഞ മാസം 27 മുതല് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഒളിവിലാണ്. പരാതിയില് ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നതായി പരാതിക്കാരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൊഴി നല്കിയിരുന്നു. പെണ്കുട്ടിയുടെ രഹസ്യ മൊഴിയും കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. കരഞ്ഞു കാലു പിടിച്ചിട്ടും രാഹുല് ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് മൊഴി.