ഡിജിറ്റൽ മീഡിയാ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം

കാലിക്കറ്റിൽ ആറ് മാസത്തെ ഡിപ്ലോമ

Published

Dec 10, 2025 5:09 pm |

Last Updated

Dec 10, 2025 5:09 pm

ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സമഗ്ര പരിശീലനം നൽകാൻ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ആറ് മാസത്തെ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. എജ്യുക്കേഷനൽ മൾട്ടിമീഡിയ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ (ഇ എം എം ആർ സി) 2025- 2026 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ ആകെ 15 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കണ്ടന്റ് നിർമാണത്തിൽ സമഗ്ര പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ് കോഴ്സ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഈ മാസം 16.

യോഗ്യത

  • കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും വിഷയ ത്തിൽ 45 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം.
  • അവസാന വർഷ പരീക്ഷ എഴുതി ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് നിബന്ധനകളോടെ അപേക്ഷിക്കാം.
  • എസ് ഇ ബി സി വിഭാഗക്കാർക്ക് മാർക്കിൽ ഇളവുണ്ട്. എസ് സി/ എസ് ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് പാസ്സ് മാർക്ക് മതി.
  • വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷനലുകൾക്ക് മുൻഗണനയുണ്ട്.
  • പ്രായപരിധിയില്ല.

വൈവിധ്യ പഠനം

  •  ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ, ഫോട്ടോഗ്രഫി, വീഡിയോഗ്രഫി, വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ്, ഓഡിയോ- വിഷ്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, പോസ്റ്റ്- പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നൂതന സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളോടെ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകും.
  • എ ഐ അധിഷ്ഠിത സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും നൈപുണ്യ ശിൽപ്പശാലകളും കോഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമാണ്.
  • പഠന കാലയളവിൽ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ ഇ എം എം ആർ സിയിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് നൽകും.
  • സർവകലാശാല നടത്തുന്ന പ്രവേശനപ്പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തീയതിയും കേന്ദ്രവും പിന്നീട് അറിയിക്കും.

അപേക്ഷാ ഫീസ്

  • ജനറൽ: 645 രൂപ.
  • എസ് സി/ എസ് ടി: 285 രൂപ
  • ഇ- പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനം (എസ് ബി ഐ ഓൺലൈൻ/ പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേ/ ജനസേവാ കേന്ദ്രം/അക്ഷയ) വഴി ഫീസടക്കാം.

അപേക്ഷ

യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി അഡ്മിഷൻ പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്‌സൈറ്റ്- (admission.uoc. ac.in)
ഫോൺ- 0494 2407016. 2407017, 9946823812, 9846512211

 

