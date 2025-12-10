Kerala
'പരാതി വെല് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു, പിന്നില് ലീഗല് ബ്രെയിനുണ്ട് '; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയില് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്
മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ ശേഷമാണ് യുവതി തനിക്ക് ഇമെയിലായി പരാതി അയച്ചത്
കണ്ണൂര് | രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലില് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ച് യുവതി നല്കിയ പരാതി വെല് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ആയിരുന്നുവെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് .മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ ശേഷമാണ് യുവതി തനിക്ക് ഇമെയിലായി പരാതി അയച്ചത്. അതിന് പിന്നില് ലീഗല് ബ്രെയിനുണ്ട്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അറിയാമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. കണ്ണൂരില് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സണ്ണി ജോസഫ്.
കേരളത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന 23കാരിയായ യുവതിയായിരുന്നു പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷന് സണ്ണി ജോസഫ്, മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുല് ഗാന്ധി എംപി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപി എന്നിവര്ക്കായിരുന്നു യുവതി പരാതി നല്കിയത്. വിവാഹവാഗ്ദാനം ചെയ്ത് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി യുവതി ആരോപിച്ചിരുന്നു.