Kerala
രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗക്കേസ്; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം
ഉപാധികളോടെയാണ് മുന്കൂര് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് മുന്നില് ഹാജരാകണണെന്നാണ് നിര്ദേശം.
തിരുവനന്തപുരം| രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗക്കേസില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയ്ക്ക് മുന്കൂര് ജാമ്യം. തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണല് പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി. ഉപാധികളോടെയാണ് മുന്കൂര് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് മുന്നില് ഹാജരാകണണെന്നാണ് നിര്ദേശം.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹരജി പരിഗണിച്ച കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയാന് മാറ്റുകയായിരുന്നു. വിധി പറയുന്നതുവരെ അറസ്റ്റ് തടയണമെന്ന നിര്ദേശവും നല്കിയിരുന്നു. ബെംഗളുരു സ്വദേശിനിയായ 23 കാരിയെ വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്കി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ്. താന് നേരിട്ടത് ക്രൂരമായ ലൈംഗികാതിക്രമമാണെന്ന് പരാതിക്കാരി കഴിഞ്ഞദിവസം മൊഴി നല്കിയിരുന്നു. ശരീരമാകെ മുറിവേല്പ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമമാണ് രാഹുല് നടത്തിയതെന്നും 23കാരി എസ്ഐടിക്ക് മൊഴി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യ പീഡനക്കേസില് ജില്ലാക്കോടതി മുന്കൂര് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഹൈക്കോടതി 15 വരെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.