Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊളള കേസ്: രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നത് മാറ്റി

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അസൗകര്യത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് മാറ്റം

Published

Dec 10, 2025 2:11 pm |

Last Updated

Dec 10, 2025 2:11 pm

തിരുവനന്തപുരം|ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊളള കേസില്‍ മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നത് എസ്‌ഐടി മാറ്റി. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അസൗകര്യത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് മാറ്റം. ഇക്കാര്യം എസ്‌ഐടി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ അറിയിച്ചു. സ്വര്‍ണക്കൊളള സംബന്ധിച്ച് സുപ്രധാന വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയത് തനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വ്യവസായി ആണെന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ എസ്ഐടിക്ക് മൊഴി നല്‍കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞിരുന്നു.

ശബരിമലയില്‍ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച സ്വര്‍ണം അന്താരാഷ്ട്ര മാര്‍ക്കറ്റില്‍ അമൂല്യ വസ്തുവായി വിറ്റുവെന്ന് തനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യവസായി പറഞ്ഞുവെന്നായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത്. എല്ലാ വര്‍ഷവും ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തനാണ് ഞാന്‍. അതാണ് ഇത്തരം ഒരു വിവരം കിട്ടിയപ്പോള്‍ പങ്കുവെക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് എന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോട്ടക്കലില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചു; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

വിമാനയാത്ര പ്രതിസന്ധി;കുറ്റക്കാര്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍: എ എ റഹീം എം പി

Kerala

ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ടതില്‍ സന്തോഷം, രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പിന്തുണച്ചതില്‍ കുറ്റബോധമില്ല; രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍

Kerala

മലപ്പുറത്ത് കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടെ മരം മുറിക്കുന്ന വാളും യന്ത്രവും കൊണ്ടുവന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍; പരാതി നല്‍കി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊളള കേസ്: രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നത് മാറ്റി

Kerala

രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗക്കേസ്; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം

National

സ്ത്രീയുടെ തലയില്ലാത്ത മൃതദേഹം നദിയില്‍ കണ്ടെത്തി; ഒഡീഷയില്‍ സംഘര്‍ഷം, നിരവധി കെട്ടിടങ്ങള്‍ അഗ്നിക്കിരയാക്കി