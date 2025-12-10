Kerala
വര്ക്കല ക്ലിഫിന് സമീപമുള്ള റിസോര്ട്ടില് തീപിടുത്തം
അപകടത്തില് ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന് പൊള്ളലേറ്റു.
തിരുവനന്തപുരം|തിരുവനന്തപുരം വര്ക്കല ക്ലിഫിന് സമീപമുള്ള റിസോര്ട്ടില് തീപിടുത്തം. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. അപകടത്തില് ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന് പൊള്ളലേറ്റു. തീപിടുത്തത്തില് റിസോര്ട്ടിലെ മൂന്ന് മുറികള് പൂര്ണമായും കത്തിനശിച്ചു. ഫയര്ഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേര്ന്ന് തീയണച്ചു.
ജീവനക്കാര് ചവര് കത്തിക്കുന്നതിനിടെ കൂനയില് നിന്ന് തീ പടരുകയായിരുന്നു. റിസോര്ട്ടില് തീ പടരുന്നത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട താമസക്കാരനായ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് നിസാരമായ പൊള്ളലേറ്റത്. സംഭവത്തില് ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് മുന്കൂര് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കഴിവുകേട്; കെ മുരളീധരന്
Eduline
ബനാറസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എം ബി എ നേടാം
Eduline
ഡിജിറ്റൽ മീഡിയാ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം
National
പ്രതിസന്ധിക്ക് മുന്നേ നടപടിയെടുക്കാതെ സ്ഥിതിഗതികള് വഷളാകാന് അനുവദിച്ചു; ഇന്ഡിഗോ പ്രതിസന്ധിയില് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതി
Eduline
എം പിമാർക്കൊപ്പം പാർലിമെന്റിനെ പഠിക്കാം
Kerala
വര്ക്കല ക്ലിഫിന് സമീപമുള്ള റിസോര്ട്ടില് തീപിടുത്തം
Kerala