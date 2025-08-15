Connect with us

Kerala

കൊല്ലത്ത് പത്താം ക്ലാസ്സുകാരി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ

ആയൂര്‍ ജവഹര്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ്

Published

Aug 15, 2025 2:38 pm |

Last Updated

Aug 15, 2025 2:38 pm

കൊല്ലം | പത്താം ക്ലാസ്സുകാരിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കൊല്ലം ആയൂര്‍ കുളഞ്ഞി കുണ്ടൂര്‍ പുതുവല്‍വീട്ടില്‍ അനില്‍- സിന്ധു ദമ്പതികളുടെ മകള്‍ അനഘ(16)യാണ് മരിച്ചത്. വീട്ടുവളപ്പിലെ മരത്തില്‍ തൂങ്ങിയ നിലയില്‍ മരിച്ചതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ആയൂര്‍ ജവഹര്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ്. ചടയമംഗലം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു.

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള്‍ ‘ദിശ’ ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍: 1056, 0471-2552056)

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കൊച്ചിയിൽ വനിതാ ഡോക്ടർ കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

National

ജമ്മു കശ്മീരിലെ മേഘവിസ്‌ഫോടനം; മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 60 ആയി

Kerala

ആയൂരിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ലോറിയിടിച്ച് രണ്ട് മരണം; ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം

Kerala

കൊല്ലത്ത് പത്താം ക്ലാസ്സുകാരി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം പി വി അന്‍വറുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി; എം ആര്‍ അജിത് കുമാര്‍ വിജിലന്‍സിന് നല്‍കിയ മൊഴി പുറത്ത്

Kerala

മാസങ്ങളായി ശമ്പളമില്ല; മന്ത്രിയോട് പരാതിപ്പെട്ടതിന് ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാനുള്ളതാണ്: മുഖ്യമന്ത്രി