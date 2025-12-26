Kerala
കൊല്ലം കോര്പ്പറേഷന് മേയറായി എ കെ ഹഫീസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു
ഇതാദ്യമായാണ് കൊല്ലം കോര്പ്പറേഷനില് കോണ്ഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്.
കൊല്ലം| കൊല്ലം കോര്പ്പറേഷന് മേയറായി എ കെ ഹഫീസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. വോട്ടെടുപ്പില് യുഡിഎഫിന് 27ഉം എല്ഡിഎഫിന് 16ഉം വോട്ടു ലഭിച്ചു. ഇതാദ്യമായാണ് കൊല്ലം കോര്പ്പറേഷനില് കോണ്ഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്. ആദ്യറൗണ്ടില് ആര്ക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പില് എസ്ഡിപിഐ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിക്കാണ് വോട്ട് നല്കിയത്.
രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് വോട്ടെടുപ്പില് നിന്ന് ബിജെപിയും എസ്ഡിപിഐയും വിട്ടുനിന്നതോടെയാണ് യുഡിഎഫിന് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചത്. ബിജെപി, എസ്ഡിപിഐ പാര്ട്ടികള് വോട്ടൈടുപ്പില് നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. എംപിമാരായ എംകെ പ്രേമചന്ദ്രന്, കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് ഉള്പ്പടെ മുതിര്ന്ന യുഡിഎഫ് നേതാക്കള് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില് സംബന്ധിച്ചു.
നേരത്തെ ഐഎന്ടിയുസിയുടെ മുതിര്ന്ന നേതാവ് എംകെ ഹഫീസിനെ മേയര് സ്ഥാനാര്ഥിയായി കോണ്ഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. യുഡിഎഫ് 27ഉം എല്ഡിഎഫ് 16 ഉം എന്ഡിഎ 12ഉം എസ്ഡിപിഐ ഒരു സീറ്റിലുമാണ് വിജയിച്ചത്.