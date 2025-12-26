Connect with us

Kerala

സ്വതന്ത്രര്‍ പിന്തുണച്ചു; ചങ്ങനാശ്ശേരിയില്‍ ജോമി ജോസഫ് നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍

മൂന്ന് സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്‍ബലത്തിലാണ് ടോമി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

Published

Dec 26, 2025 3:06 pm |

Last Updated

Dec 26, 2025 3:06 pm

ചങ്ങനാശേരി | സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണയോടെ യുഡിഎഫിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗം ജോമി ജോസഫ് കാവലം ചങ്ങനാശേരി നഗരസഭാ ചെയര്‍മാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.മൂന്ന് സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്‍ബലത്തിലാണ് ടോമി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

സിപിഎം അംഗം പി എ നസീര്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയും ബിജെപി അംഗം എന്‍ പി കൃഷ്ണകുമാര്‍ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥിയുമായിരുന്നു. ജോമി ജോസഫിനു 16ഉം പി എ നസീറിന് ഒമ്പതും എന്‍ പി കൃഷ്ണകുമാറിന് എട്ടു വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു.

സ്വതന്ത്രരായ ചാള്‍സ് പാലാത്ര, ബീന ജോബി, എത്സമ്മ ജോബ്, അന്നമ്മ രാജു ചാക്കോ എന്നിവര്‍ വോട്ടിംഗില്‍ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു.

ജോമി ജോസഫ് നഗരസഭയുടെ നാലാം വാര്‍ഡാ അരമനയില്‍ നിന്നാണ് ടോമി വിജയിച്ചത്. സ്വതന്ത്രരുള്‍പ്പെടെ യുഡിഎഫിന് 16, എല്‍ ഡി എഫിന് ഒമ്പത്, എന്‍ ഡി എയ്ക്ക് എട്ട്, മറ്റ് സ്വതന്ത്രര്‍ നാല് എന്നിങ്ങനെയാണ് നഗരസഭയിലെ കക്ഷിനില.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ടയര്‍ പൊട്ടിയ ടിപ്പര്‍ കാറിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; കാറിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ പരുക്കേല്‍ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു

National

യുപിയില്‍ 85 ലക്ഷം രൂപ കവര്‍ന്ന കേസ്; ഒരു പ്രതി കൊച്ചിയില്‍ പിടിയില്‍

Kerala

വി വി രാജേഷിനെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചിട്ടില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാണ്; വാര്‍ത്തകള്‍ തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

ഞാന്‍ ഡി മണിയല്ല, എംഎസ് മണി; ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളയില്‍ മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എസ് ഐ ടി

Kerala

സ്വതന്ത്രര്‍ പിന്തുണച്ചു; ചങ്ങനാശ്ശേരിയില്‍ ജോമി ജോസഫ് നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍

Kerala

ഏറ്റുമാനൂര്‍ നഗരസഭയെ ടോമി കുരുവിള നയിക്കും

Kerala

വികെ മിനിമോള്‍ കൊച്ചി മേയര്‍, കണ്ണൂരില്‍ പി ഇന്ദിര മേയര്‍