Connect with us

National

യുപിയില്‍ 85 ലക്ഷം രൂപ കവര്‍ന്ന കേസ്; ഒരു പ്രതി കൊച്ചിയില്‍ പിടിയില്‍

ബേങ്കില്‍ നിന്നും പണം വാങ്ങി ബൈക്കില്‍ വരികയായിരുന്ന ആളെ ആക്രമിച്ച ശേഷം പണം തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു.

Published

Dec 26, 2025 4:22 pm |

Last Updated

Dec 26, 2025 4:22 pm

കൊച്ചി |  അന്തര്‍സംസ്ഥാന കവര്‍ച്ച സംഘത്തിലെ ഒരാള്‍ കൊച്ചിയില്‍ പിടിയില്‍. യുപി സ്വദേശി റിസാഖത്ത് ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. 85 ലക്ഷം കവര്‍ന്ന കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാള്‍. കൊച്ചിയിലെ സെന്‍ട്രല്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലുള്ള ലോഡ്ജില്‍ ഒളിവില്‍ കഴിയവെയാണ് പിടിയിലാകുന്നത്

ബേങ്കില്‍ നിന്നും പണം വാങ്ങി ബൈക്കില്‍ വരികയായിരുന്ന ആളെ ആക്രമിച്ച ശേഷം പണം തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 85 ലക്ഷം രൂപ അതില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം കൊള്ളസംഘം അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഈ കൊള്ളസംഘത്തില്‍ പെട്ട ഒരാളാണ് റിസാഖത്ത് എന്നാണ് യുപി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുപിയിലെ സ്പെഷല്‍ സ്‌ക്വാഡ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മൊബൈല്‍ ടവര്‍ ലൊക്കേഷനും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാള്‍ കേരളത്തില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കൊച്ചിയില്‍ താമസിക്കുകയാണെന്നുമുള്ള വിവരം ലഭിച്ചത്.

അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യുപിയില്‍ നിന്നുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇവിടെ എത്തുന്നതും സെന്‍ട്രല്‍ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി, സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിലുള്ള ഒരു ലോഡ്ജില്‍ നിന്നും ഇയാള്‍ പിടിയിലായത്. ഇയാള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള ആളുകള്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍തുടരുകയാണ്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം ഇയാളെ യുപിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ടയര്‍ പൊട്ടിയ ടിപ്പര്‍ കാറിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; കാറിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ പരുക്കേല്‍ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു

National

യുപിയില്‍ 85 ലക്ഷം രൂപ കവര്‍ന്ന കേസ്; ഒരു പ്രതി കൊച്ചിയില്‍ പിടിയില്‍

Kerala

വി വി രാജേഷിനെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചിട്ടില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാണ്; വാര്‍ത്തകള്‍ തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

ഞാന്‍ ഡി മണിയല്ല, എംഎസ് മണി; ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളയില്‍ മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എസ് ഐ ടി

Kerala

സ്വതന്ത്രര്‍ പിന്തുണച്ചു; ചങ്ങനാശ്ശേരിയില്‍ ജോമി ജോസഫ് നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍

Kerala

ഏറ്റുമാനൂര്‍ നഗരസഭയെ ടോമി കുരുവിള നയിക്കും

Kerala

വികെ മിനിമോള്‍ കൊച്ചി മേയര്‍, കണ്ണൂരില്‍ പി ഇന്ദിര മേയര്‍