നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തില് 4.1 കിലോ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി; ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സ്വദേശി കസ്റ്റഡിയില്
രാജ്യാന്തര മാര്ക്കറ്റില് നാല് കോടിയോളം വില വരുന്ന കഞ്ചാവാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
കൊച്ചി| നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തില് ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി. 4.1 കിലോ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് ആണ് പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തില് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സ്വദേശി സിബിനെ വിമാനത്താവളത്തിലെ കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
തായ്ലന്ഡില് നിന്ന് ക്വാലാലംപൂര് വഴി കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കഞ്ചാവാണ് കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയത്. രാജ്യാന്തര മാര്ക്കറ്റില് നാല് കോടിയോളം വില വരുന്ന കഞ്ചാവാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
