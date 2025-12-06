Malappuram
'റിന്യൂ' ലീഡേഴ്സ് ഗാതറിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു
സംഗമം എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്വാബിര് സഖാഫി നാദാപുരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മഞ്ചേരി | എസ് എസ് എഫ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ല കമ്മിറ്റി ‘റിന്യൂ’ ലീഡേഴ്സ് ഗാതറിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു. മഞ്ചേരി ഹികമിയ്യ കാമ്പസില് നടന്ന സംഗമം എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്വാബിര് സഖാഫി നാദാപുരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ മുശ്താഖ് സഖാഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വെഫി ട്രൈനര് എം അബ്ദുല് കരീം, ജില്ലാ ജനറന് സെക്രട്ടറി ടി എം ശുഹൈബ് ആനക്കയം, സി കെ അജ്മന് യാസീന് വിവിധ സെഷനുകള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കി. സിറാജ് നുസ്രി, കെ ടി ശാഹുല് ഹമീദ് ഐക്കരപ്പടി, ശജീഹ് സഖാഫി, പി കെ ഫൈസല് സഖാഫി, കെ മുഹമ്മദ് റാഫി പങ്കെടുത്തു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് ബി ജെ പിയുടെ മൗനം സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നു: ഷിബു ബേബി ജോണ്
Ongoing News
നിര്ത്തിയിട്ട ലോറിക്ക് പിന്നില് ബൈക്കിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു
Kerala
പുനലൂരില് രണ്ട് വയസുകാരിയെ അമ്മയും മൂന്നാം ഭര്ത്താവും ചേര്ന്ന് കൊലപ്പെടുത്തി
Saudi Arabia
മയക്ക് മരുന്ന് കടത്ത് ; സഊദിയില് ഒരാളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി
Saudi Arabia
2026 ലോകകപ്പ്; ഗ്രൂപ്പ് എച്ചില് ഇടം നേടി സഊദി
Kerala
മര്ക്കസ് ലോ കോളജില് ഭരണഘടനാ വാരാഘോഷത്തിന് സമാപനം
Kerala