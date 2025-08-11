Connect with us

Uae

ദുബൈ കോടതികളിൽ 35 പുതിയ ജഡ്ജിമാർ

യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് അൽ മക്തൂം ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

Published

Aug 11, 2025 9:50 am |

Last Updated

Aug 11, 2025 9:50 am
ദുബൈ | ദുബൈ കോടതികളിൽ 35 പുതിയ ജഡ്ജിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് അൽ മക്തൂം ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് പുതിയ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിച്ചത്.
ദുബൈയുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ സുതാര്യതയും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ നിയമനം കാണിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. നീതിന്യായ മേഖലയിൽ മികച്ച സേവനം നൽകാനും നിയമവാഴ്ച ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും പുതിയ ജഡ്ജിമാർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

വോട്ടര്‍ പട്ടിക ക്രമക്കേട്; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ മാര്‍ച്ച് ആരംഭിച്ചു

Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ യുവാവിനെ വീട്ടില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; അയല്‍വാസി ഒളിവില്‍

Kerala

കോതമംഗലത്ത് 23കാരി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം; സുഹൃത്ത് റമീസ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍

Uae

ഗസ്സയിൽ പട്ടിണിയുടെ പ്രതീകമായ സലീമിന് യു എ ഇ സഹായം

Kasargod

ഹകീം ഫൈസിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ; ചെമ്പരിക്ക ഖാസിയുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി

Uae

ദുബൈ കോടതികളിൽ 35 പുതിയ ജഡ്ജിമാർ

Kerala

സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ ലോകം കൂടെനിന്നു, ചില സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ തന്നെ ജയിലില്‍ അടയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു; ഡോ. ഹാരിസ് ചിറയ്ക്കല്‍