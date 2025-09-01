Kerala
ആലപ്പുഴ പുന്നമടയില് 17കാരിയെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില് കണ്ടെത്തി
ആലപ്പുഴ ലജനത് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്ത്ഥിനിയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി.
ആലപ്പുഴ| ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുന്നമടയില് 17കാരിയെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില് കണ്ടെത്തി.
പുന്നമട ആലുങ്കല് വീട്ടില് ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ് മരിച്ചത്.രാവിലെ എഴ് മണിയോടെയാണ് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയെ വീട്ടില് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. ആലപ്പുഴ ലജനത് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്ത്ഥിനിയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭൂകമ്പം; മരണം 622 ആയി ഉയര്ന്നു, 1500 ഓളം പേര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala
ഭരണപക്ഷം പൂവന്കോഴിയുടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാല് പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നും പൂച്ചയുടെ ശബ്ദമുണ്ടാകും; നിയമസഭയില് മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകില്ല: കെ മുരളീധരന്
International
ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടി; ഭീകരവാദം സമാധാനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
Kerala
ഷാജന് സ്കറിയ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം; നാല് പ്രതികള് ബെംഗളുരുവില് പിടിയില്
Kerala
സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളില് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകള് മുടങ്ങിയേക്കും; കുടിശിക നല്കാതെ ഉപകരണങ്ങള് നല്കില്ലെന്ന് വിതരണക്കാര്
Kerala
അക്രമികള് ശ്രമിച്ചത് കൊലപ്പെടുത്താന്; നേതൃത്വം നല്കിയത് സിപിഎം പ്രവര്ത്തകന്: ഷാജന് സ്കറിയ
Kerala