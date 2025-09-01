Connect with us

Kerala

ആലപ്പുഴ പുന്നമടയില്‍ 17കാരിയെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

ആലപ്പുഴ ലജനത് സ്‌കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി.

Published

Sep 01, 2025 10:20 am

Last Updated

Sep 01, 2025 10:20 am

ആലപ്പുഴ| ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുന്നമടയില്‍ 17കാരിയെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.
പുന്നമട ആലുങ്കല്‍ വീട്ടില്‍ ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ് മരിച്ചത്.രാവിലെ എഴ് മണിയോടെയാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ വീട്ടില്‍ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ആലപ്പുഴ ലജനത് സ്‌കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി.

(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)

