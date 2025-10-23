Kerala
നഗരറോഡുകളുടെ നിലവാരം ഉയര്ത്തി ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കും: മന്ത്രി റിയാസ്
പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിലെ രണ്ട് റോഡുകളുടെ പൂര്ത്തീകരണ ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
പത്തനംതിട്ട കുമ്പഴ ലിജോ ഓഡിറ്റോറിയത്തില് നഗരത്തിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിര്വഹിക്കുന്നു.
പത്തനംതിട്ട | നഗരറോഡുകളുടെ നിലവാരം ഉയര്ത്തി ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിലെ രണ്ട് റോഡുകളുടെ പൂര്ത്തീകരണ ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
നഗര റോഡുകളുടെ മുഖഛായ മാറ്റി നവീകരിക്കും. മികച്ച സൗകര്യത്തോടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഡക്ടുകളുള്ളവയായി റോഡുകള് മാറണം. അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് സര്ക്കാര് നടത്തുന്നത്. നഗരങ്ങളില് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിന് ബൈപാസ്, ഫ്ളൈ ഓവര്, ജംഗ്ഷന് വികസനം തുടങ്ങിയവ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഗ്രേഡ് സെപ്പറേറ്റര് നിര്മിക്കും. തടസ്സമില്ലാത്ത റോഡ് ശൃംഖലയ്ക്കുള്ള പരിശ്രമം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പത്തനംതിട്ട നഗരസഭാ ചെയര്പേഴ്സണ് ടി സക്കീര് ഹുസൈന്, നഗരസഭാംഗം എ സുരേഷ് കുമാര്, രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടി പ്രതിനിധികളായ എം വി സഞ്ജു, മനോജ് മാധവശേരില്, ഡി ഹരിദാസ്, എം സജികുമാര്, നൗഷാദ് കണ്ണങ്കര, മുഹമ്മദ് സാലി, നിസാര് നൂര്മഹല് പങ്കെടുത്തു.