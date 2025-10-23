Connect with us

Business

ഫാമിലി വെഡിം​ഗ് ബത്തേരിയിൽ; ഉദ്ഘാ‌‌ടനം നവംബർ എട്ടിന്

നാലുനിലകളിലായി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോ‌ടെ ഏറ്റവും വലിയ വെഡിം​ഗ് കലക്ഷനുമായാണ് ബത്തേരിയിൽ ഫാമിലി ഉദ്ഘാ‌ടനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.

Published

Oct 23, 2025 9:07 pm |

Last Updated

Oct 23, 2025 9:07 pm

സുൽത്താൻ ബത്തേരി | മലബാറിലെ ജനപ്രിയ വസ്ത്ര വ്യാപാരസ്ഥാപനമായ ഫാമിലി വെഡിം​ഗ് സെന്ററിന്റെ എട്ടാമത്തെ ഷോറൂം നവംബർ എട്ടിന് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ തുറക്കുന്നു. ഷോറൂമിന്റെ സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ ‌ടി കെ രമേശ് നിർവഹിച്ചു.

എ‌‌ടത്തറ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ന‌ടന്ന പരിപാടിയിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ബത്തേരി പ്രസിഡന്റ് പി.വെെ മത്തായി മുഖ്യാതിഥിയായി. ഫാമിലി വെഡിം​ഗ് സെന്റർ ചെയർമാൻമാരായ അബ്ദുൽ ഖാദർ, ഇമ്പിച്ചി അഹ്മദ്, മാനേജിം​ഗ് ഡയറക്ടർമാരായ അബ്ദുൽ ബാരി, അബ്ദു സലാം, മുജീബ് റഹ്മാൻ, പാർട്ണർമാരായ ഉസ്മാൻ, മുഹമ്മദലി, ബത്തേരി ഷോറൂം ജനറൽ മാനേജർ സുബെെർ, ബിൽഡിം​ഗ് ഓണർ ഉമേഷ് കുമാർ പി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

നാലുനിലകളിലായി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോ‌ടെ ഏറ്റവും വലിയ വെഡിം​ഗ് കലക്ഷനുമായാണ് ബത്തേരിയിൽ ഫാമിലി ഉദ്ഘാ‌ടനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. വയനാ‌ടിന് പുത്തൻ ഷോപ്പിം​ഗ് അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നതായിരിക്കും ബത്തേരിയിലെ തങ്ങളു‌ടെ പുതിയ ഷോറും എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു. കുന്ദമം​ഗലം, വ‌‌ടകര, മഞ്ചേരി, മേപ്പാ‌ടി, തിരൂർ, പെരിന്തൽമണ്ണ, കണ്ണൂർ ഷോറൂമുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഫാമിലിയു‌ടെ 8ാമത്തെ ഷോറൂമാണ് ബത്തേരിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വോട്ടര്‍ പട്ടിക തീവ്ര പരിഷ്‌കരണം: നടപടി നീട്ടിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം

National

ബെംഗളൂരുവില്‍ ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലര്‍ ജീവനക്കാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസ്: ആറുപേര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

പി എം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച് കേരളം; സിപിഐയുടെ എതിർപ്പ് തള്ളി

Kerala

സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തില്‍ നാട്ടുകാര്‍ തടഞ്ഞുവച്ച യുവാവ് മോഷണക്കേസില്‍ അറസ്റ്റില്‍

Business

ഫാമിലി വെഡിം​ഗ് ബത്തേരിയിൽ; ഉദ്ഘാ‌‌ടനം നവംബർ എട്ടിന്

Kerala

നഗരറോഡുകളുടെ നിലവാരം ഉയര്‍ത്തി ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കും: മന്ത്രി റിയാസ്

Health

പെരുംജീരകത്തിന്റെ അത്ഭുത രഹസ്യം അറിയാമോ?