Connect with us

Eranakulam

ആലുവ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയ യുവാവിനെ താഴെയിറക്കി

Published

Dec 17, 2025 7:19 am |

Last Updated

Dec 17, 2025 8:19 am

കൊച്ചി | ആലുവ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയ യുവാവിനെ താഴെയിറക്കി. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സ്വദേശിയെയാണ് ആര്‍ പി എഫ് താഴെയിറക്കിയത്.

പ്ലാറ്റ്ഫോമിനു മുകളിലെ ഷീറ്റില്‍ കയറി നിന്നായിരുന്നു യുവാവിന്റെ ഭീഷണി. വൈദ്യുതി ലൈനിലേക്ക് ചാടുമെന്നാണ് ഇയാള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന്, ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം ഒരു മണിക്കൂറോളം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗതാഗതം പിന്നീട് പുനസ്ഥാപിച്ചു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056).

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: നീലലോഹിതദാസന്‍ നാടാരെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അപ്പീലുമായി അതിജീവിത

Uae

ദുബൈ ലഞ്ച് സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് ശൈഖ് ഹംദാന്‍; സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങള്‍ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യം

Kerala

ബൈക്കുകള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു; സംഭവം കോഴിക്കോട് ബീച്ച് റോഡില്‍

Uae

യു എ ഇയില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക്; ജനുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ സ്പൂണും പ്ലേറ്റും ഗ്ലാസും പുറത്താകും

International

അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്രാ വിലക്ക്; പട്ടികയില്‍ 20 രാജ്യങ്ങളെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി ട്രംപ്

Kerala

പാലിയേക്കര: ടോള്‍ പിരിവ് പുനരാരംഭിക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നല്‍കിയതിനെതിരായ ഹരജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

Eranakulam

ആലുവ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയ യുവാവിനെ താഴെയിറക്കി