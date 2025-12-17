Connect with us

Kerala

ബൈക്കുകള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു; സംഭവം കോഴിക്കോട് ബീച്ച് റോഡില്‍

കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി മര്‍വാന്‍, കോഴിക്കോട് കക്കോടി സ്വദേശി ജുബൈദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

Published

Dec 17, 2025 8:38 am |

Last Updated

Dec 17, 2025 8:40 am

കോഴിക്കോട് | ബീച്ച് റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു. കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി മര്‍വാന്‍, കോഴിക്കോട് കക്കോടി സ്വദേശി ജുബൈദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ രണ്ടുപേരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ബൈക്കുകള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: നീലലോഹിതദാസന്‍ നാടാരെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അപ്പീലുമായി അതിജീവിത

Uae

ദുബൈ ലഞ്ച് സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് ശൈഖ് ഹംദാന്‍; സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങള്‍ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യം

Kerala

ബൈക്കുകള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു; സംഭവം കോഴിക്കോട് ബീച്ച് റോഡില്‍

Uae

യു എ ഇയില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക്; ജനുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ സ്പൂണും പ്ലേറ്റും ഗ്ലാസും പുറത്താകും

International

അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്രാ വിലക്ക്; പട്ടികയില്‍ 20 രാജ്യങ്ങളെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി ട്രംപ്

Kerala

പാലിയേക്കര: ടോള്‍ പിരിവ് പുനരാരംഭിക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നല്‍കിയതിനെതിരായ ഹരജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

Eranakulam

ആലുവ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയ യുവാവിനെ താഴെയിറക്കി