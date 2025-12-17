Connect with us

National

Dec 17, 2025 10:08 am

Dec 17, 2025 10:12 am

ഭോപാല്‍ | ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ച നാല് കുട്ടികള്‍ക്ക് എയ്ഡ്‌സ് (എച്ച് ഐ വി) സ്ഥിരീകരിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ സത്‌നയിലാണ് സംഭവം.

സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായ് പട്ടേല്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

എട്ടിനും പതിനാലിനും ഇടക്ക് പ്രായമുള്ളവരാണ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റിവായത്. തലസീമിയ രോഗബാധിതരായിരുന്നു ഇവര്‍.

