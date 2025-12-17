National
മധ്യപ്രദേശിലെ സത്നയില് ആശുപത്രിയില് നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ച നാല് കുട്ടികള്ക്ക് എയ്ഡ്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചു
സര്ദാര് വല്ലഭായ് പട്ടേല് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ചവര്ക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എട്ടിനും പതിനാലിനും ഇടക്ക് പ്രായമുള്ളവരാണ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റിവായത്.
ഭോപാല് | ആശുപത്രിയില് നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ച നാല് കുട്ടികള്ക്ക് എയ്ഡ്സ് (എച്ച് ഐ വി) സ്ഥിരീകരിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ സത്നയിലാണ് സംഭവം.
സര്ദാര് വല്ലഭായ് പട്ടേല് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ചവര്ക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
എട്ടിനും പതിനാലിനും ഇടക്ക് പ്രായമുള്ളവരാണ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റിവായത്. തലസീമിയ രോഗബാധിതരായിരുന്നു ഇവര്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ശൈത്യകാലം; ആറാം ഘട്ട ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം
Kerala
കോണ്ഗ്രസ് കാലുവാരി; കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം
Kerala
നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ പോലീസുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പോലീസുകാരന് സസ്പെന്ഷന്
National
തൊഴിലുറപ്പ് ബില്: ലോക്സഭയില് ഇന്ന് തന്നെ പാസ്സാക്കാന് നീക്കം
National
മധ്യപ്രദേശിലെ സത്നയില് ആശുപത്രിയില് നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ച നാല് കുട്ടികള്ക്ക് എയ്ഡ്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചു
Idukki
ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് തൊഴിലാളികള് സഞ്ചരിച്ച വാഹനം മറിഞ്ഞു; 10 പേര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala