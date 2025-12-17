Kerala
വയനാട് കണിയാമ്പാറയിലെ കടുവാ ദൗത്യം തുടരുന്നു; മയക്കുവെടി വച്ചേക്കും
പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ നിലനില്ക്കുകയാണ്. പനമരം, കണിയാമ്പാറ മേഖലകളിലെ സ്കൂളുകള്ക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കല്പ്പറ്റ | വയനാട് കണിയാമ്പാറയില് ജനവാസ മേഖലയില് ഇറങ്ങിയ കടുവയെ പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യം തുടരുന്നു. തെര്മല് ഡ്രോണും ക്യാമാറാ ട്രാപ്പുകളും തയ്യാറാണ്. ആവശ്യമെങ്കില് മയക്കുവെടി വച്ചേക്കും.
പുളിക്കല് പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കടുവ പിന്നീട് എരനല്ലൂരില് എത്തിയിരുന്നു.
